Часы из коллекции красноярского бизнесмена Егорова стоят миллионы рублей

Напомним, что к Владимиру Егорову накануне домой пришли сотрудники ФСБ и Следственного комитета. Он обвиняется в мошенничестве на 71 млн рублей при выполнении работ по строительству развязки. Это уже не первое уголовное дело в копилке основателя «УСК Сибиряк». Он также обвиняется в мошенничестве при строительстве школы в Иланском.