Часы из коллекции красноярского бизнесмена Егорова стоят миллионы рублей

Журналисты выяснили стоимость часов, которые находятся в коллекции красноярского бизнесмена Владимира Егорова, подозреваемого в очередном мошенничестве на десятки миллионов рублей.
Как пишет издание «Проспект Мира», на кадрах оперативного видео из особняка Владимира Егорова можно увидеть разные часы, красиво вращающиеся на специальном стенде. Судя по внешнему виду, они явно дорогие.
И это действительно так. Одна из моделей брендовых часов — это Frack Muller Mens из 18-каратного розового золота. Модель выпустили в 2016 году. Её стоимость на данный момент около 16 тысяч долларов (1,6 млн рублей по нынешнему курсу).
Также в коллекции бизнесмена имеются часы Breguet Marine Royale из розового золота стоимостью более 4 млн рублей.
Кроме того, в автопарке Егорова находятся роскошные автомобили, среди которых Rolls-Royce Cullinan 2020 года с двигателем 6,8 литра и 571 л.с. Стоимость модели находится в пределах 30−60 млн рублей. На жену бизнесмена записан Range Rover Sport 2022 года мощностью 425 л.с. Предложения с этим автомобилем можно найти в ценовом диапазоне от 8 до 20 млн рублей.
Напомним, что к Владимиру Егорову накануне домой пришли сотрудники ФСБ и Следственного комитета. Он обвиняется в мошенничестве на 71 млн рублей при выполнении работ по строительству развязки. Это уже не первое уголовное дело в копилке основателя «УСК Сибиряк». Он также обвиняется в мошенничестве при строительстве школы в Иланском.