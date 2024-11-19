«Было скучно жить одной»: питомник К-9 передал цирковую львицу, спасенную от усыпления, в зоопарк Донецка к сородичу

Речь идет о львице по кличке Лада. Хищная кошка стала обитателем зоопарка в селе Придорожное Донецкой Народной Республики, куда ее несколько дней назад отправили из Сибири. История львицы непростая. Еще пять лет назад Лада была цирковым животным, гастролировала с труппой по стране. Но когда у нее обнаружили серьезное заболевание, от артистки решили избавиться. К счастью, на помощь вовремя подоспели зоозащитники. О том, как сложилась судьба дикого зверя — в материале КП-Иркутск.