«Было скучно жить одной»: питомник К-9 передал цирковую львицу, спасенную от усыпления, в зоопарк Донецка к сородичу

— Наша Лада обживается в новом доме. Конечно, будем по ней очень скучать, но так ей гораздо лучше. Ведь для создадут хорошие условия, а также ее ждет новый друг! — рассказывает директор иркутского питомника К-9 Вячеслав Славин.
Речь идет о львице по кличке Лада. Хищная кошка стала обитателем зоопарка в селе Придорожное Донецкой Народной Республики, куда ее несколько дней назад отправили из Сибири. История львицы непростая. Еще пять лет назад Лада была цирковым животным, гастролировала с труппой по стране. Но когда у нее обнаружили серьезное заболевание, от артистки решили избавиться. К счастью, на помощь вовремя подоспели зоозащитники. О том, как сложилась судьба дикого зверя — в материале КП-Иркутск.
«Спасите львицу от усыпления!».
Одним летним днем 2019 года на телефон директора питомника К-9 Вячеслава Славина поступил звонок с неизвестного номера.
— Пожалуйста, помогите спасти годовалую львицу. Ее хотят усыпить… — раздалось на другом конце трубки, когда он принял вызов. Звонили зооволонтеры.
Дикая кошка родилась около девяти лет назад в труппе московского цирка. Кличку Лада дали ей сами артисты. Фото: питомник К-9.
Тем же вечером Вячеслав вместе с коллегами погрузили в пикап клетку для животных и отправились в Братск на спасение львицы. Наутро добрались.
— Труппа была только рада, когда узнала, что мы хотим забрать хищницу. Сказали, что не хотели ее усыплять. Так Лада оказалась у нас.
Как выяснилось, дикая кошка родилась около девяти лет назад в труппе московского цирка. Кличку Лада дали ей сами артисты. Малышка была очень игривой и хорошо поддавалась дрессировке.
Однако со временем выяснилось, что у дикой кошки с рождения есть проблемы со зрением.
— Артисты ставили Ладе уколы, казалось, все в порядке. Животное успешно гастролировало с циркачами по стране в течение года. Но однажды ветеринары выписали неправильный рецепт, увеличив Ладе дозу препарата.
У дикой кошки с рождения есть проблемы со зрением. Фото: питомник К-9.
Вячеслав Славин рассказывал, что глаз Лады частично затянуло большим белым пятном. Слепой зверь стал для циркачей обузой, поэтому они решили от нее избавиться.
— Из Братска труппа должна была ехать в Железногорск-Илимский. Времени — в обрез. Но мы успели ее забрать!
Стали настоящими друзьями.
В Иркутске Ладу сначала поместили в карантинное помещение для животных. После осмотра ветеринары вынесли вердикт: состояние отличное! Внешний вид львицы говорил о том, что с ней хорошо обращались в цирке. А бельмо на глазу, на самом деле, было не таким большим. Жить можно!
По началу дикая кошка была очень недоверчивой к незнакомцам. Да и сами сотрудники питомника особо не знали, как найти подход к дикому зверю, ведь ранее таких постояльцев в К-9 не было. Растопить сердце хищницы помогли угощения в виде сочных кусков мяса. А вскоре Вячеслав и вовсе подружился с Ладой.
Растопить сердце хищницы помогли угощения в виде сочных кусков мяса. А вскоре Вячеслав и вовсе подружился с Ладой. Фото: питомник К-9.
— Со временем она разрешила себя погладить. А потом мы и вовсе начали выводить ее гулять по территории питомника на поводке. Но с другими нашими обитателями ей найти контакт не удалось.
Однако вскоре львица заскучала жить одна. Да и выгуливать дикую кошку Вячеславу становилось все труднее: львица сильнее мужчины. Жизнь в клетке для хищницы была мучением, кроме того, животное парное и ей необходимы сородичи. Вячеславу удалось найти льва в Донецке. И вот, спустя год Лада переехала в новый дом. Хозяин лично сопровождал любимицу.
Переехала в новый дом.
— Ладу отвезли 16 ноября. Переезд немного затянулся, поскольку дорога сложная. Из Иркутска ее доставили самолетом до Ростова-на-Дону, а уже затем на машине до села Придорожное. Полет львица пережила в целом спокойно. Мы сделали для нее специальную большую клетку — для комфорта.
В Придорожном Ладу уже ждали сотрудники зоопарка. Здесь проживает много различных животных, в том числе и из Мариуполя, которых эвакуировали оттуда во время боевых действий. Сейчас им ничего не угрожает.
Вячеслав признается, что будет сильно скучать по Ладе. За годы, что львица жила в питомнике, они успели действительно подружиться. Фото: питомник К-9.
— Условия в новом доме гораздо комфортнее, чем в нашем питомнике. Клетка больше, климат приятнее. Как только Ладу выпустили, она сразу начала обнюхивать все вокруг. Думаю, ей там понравилось. Ну, а самое главное — теперь у Лады есть жених! Пока они еще не познакомились лично. Но через несколько дней их выпустят погулять вместе.
Вячеслав признается, что будет сильно скучать по Ладе. За годы, что львица жила в питомнике, они успели действительно подружиться.
— Очень жалко расставаться, конечно. Но я понимаю, что, раз судьба распорядилась так, что животному приходится жить в неволе, то будет лучше и проще, если оно находится в паре. Ну и я планирую обязательно навещать Ладу, поскольку раз в полгода мы стабильно с коллегами ездим в зону СВО с гуманитарной миссией.