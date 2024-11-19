Крымские ежи и енотовидные собаки отправились в зимнюю спячку

С наступлением холодов некоторые обитатели Крыма стали готовиться к зимней спячке. Енотовидные собаки и ежи уже начали искать укромные уголки, чтобы провести там холодные месяцы в состоянии покоя. Об этих животных рассказал корреспонденту Крымского информационного агентства научный сотрудник национального парка «Крымский» Андрей Паршинцев.
Ежи часто селятся рядом с человеком, и в последнее время их все чаще можно встретить в пригородах. На полуострове обитает два вида этих животных: обыкновенный еж, который предпочитает степные районы, и белогрудый, живущий в горах.
Зимой у ежей замедляются все процессы в организме, включая сердцебиение, что может создать иллюзию, будто животное мертво. Это позволяет им пережить суровые зимние месяцы, как объяснил научный сотрудник национального парка. Для зимовки эти животные ищут надежные укрытия, скрываясь под упавшими деревьями и в других труднодоступных местах.
«Если вдруг увидели ежа — не тревожьте его, он проспит где-то до апреля, если весна теплая — то проснется раньше. В мае ежики уже активно исследуют местность в поисках пищи, в этом же время у них начинается брачный сезон».
Кроме того, Андрей Паршинцев обратил внимание на то, что ежи могут быть переносчиками различных инфекций. Поэтому, если вы встретите ежа, будьте осторожны.
Продолжительность жизни ежей составляет около 10 лет. Если еж домашний или живет рядом с человеком, то его жизнь может быть длиннее. Например, ежи в зоопарках живут на треть, а то и наполовину дольше, чем их собратья в дикой природе. Это связано с тем, что у них меньше стресса и есть доступ к достаточному количеству пищи, помимо этого в дикой природе на ежей активно охотятся лисицы.
Погружаются в зимний сон не только ежи, но и недавно появившиеся на полуострове енотовидные собаки.