Крымские ежи и енотовидные собаки отправились в зимнюю спячку

Продолжительность жизни ежей составляет около 10 лет. Если еж домашний или живет рядом с человеком, то его жизнь может быть длиннее. Например, ежи в зоопарках живут на треть, а то и наполовину дольше, чем их собратья в дикой природе. Это связано с тем, что у них меньше стресса и есть доступ к достаточному количеству пищи, помимо этого в дикой природе на ежей активно охотятся лисицы.