Александр Овечкин и белорус Алексей Протас продолжают забивать, белорус установил личный рекорд в НХЛ

В матче чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» обыграл в гостях «Юту» со счетом 6:2. Российский форвард Александр Овечкин сделал дубль, но получил травму, а гол белоруса Алексея Протаса стал для него рекордным в НХЛ.
Это был очередной голевой матч для российского и белорусского нападающих, которые играют в одном звене.
Александр Овечкин забросил третью шайбу «Вашингтона» в первом периоде при игре в равных составах (1:3), а во втором периоде сделал дубль, но уже в большинстве (1:4).
Назревал второй хет-трик подряд, ведь днем ранее Овечкин отправил три шайбы в ворота «Вегаса». Но в третьем периоде Александр столкнулся в центре площадке коленом в колено с форвардом хозяев Джеком Макбэйном и был вынужден уйти в раздевалку из-за травмы.
Это столкновение омрачило победу «Вашингтона».
— Сейчас его оценивают, и завтра мы узнаем больше, — сказал nhl.com тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери о состоянии Овечкина.
Голы «Юте» стали 867 и 868 шайбами Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. До рекорда легендарного Уэйна Гретцки — 26 голов. Учитывая, как Овечкин начал этот чемпионат, историческое достижение может быть побито уже в этом сезоне.
На данный момент Овечкин возглавляет гонку снайперов с 15 голами в 18 матчах. А всего в регулярном чемпионате «Вашингтон» проведет 82 игры.
Удаления после столкновения Овечкина и Макбэйна не последовало, так как контакт был признан случайным. Но тафгай «Вашингтона» Том Уилсон не мог это оставить просто так и вызвал на бой Макбэйна. Драка завершилась в пользу Тома.
Новостей о состоянии здоровья Овечкина с нетерпением ожидает и белорус Алексей Протас, который в этом сезоне отлично взаимодействует с россиянином.
Они нередко забивали с передач друг друга. После очередной такой игры Протас подчеркнул, что Овечкин не только снайпер, но и отличный плеймейкер:
— Универсальный хоккеист. С ним приятно и весело играть.
В игре против «Юты» Протас снова забил. После паса Манжапэйна Алексей установил окончательный счет — 6:2.
Это уже седьмой гол Протаса в чемпионате. Учтем еще 11 ассистентских баллов. У белоруса в общей сложности 18 очков в 18 матчах. Просто-таки гроссмейстерский показатель.
Протас набрал уже 18 очков. Фото: кадр видео «Вашингтон Кэпиталз».
Он четвертый бомбардир команды, а «Вашингтон» сейчас на ходу — «Кэпиталз» занимает второе место среди 32 команд НХЛ и первое место в Восточной конференции.
Семь голов — это и личный снайперский рекорд Протаса. За 78 игр прошлого сезона он забросил только шесть шайб, всего набрал 29 очков.
Отметим еще, что Протас в текущем чемпионате больше проводит времени на площадке, чем в предыдущем — 13:45 против 14:58.
Однако, тренеры по-прежнему не доверяют Протасу играть в большинстве. Среди 50 лучших бомбардиров чемпионата только у Алексея нет очков в численном большинстве.
Зато эксперты отмечают, что Протас умело использует свои габариты и оборонительные навыки. А в этом сезоне он еще успешно завершает атаки.
В январе 2024 года мы рассказывали, что Алексей Протас подписал 5-летний контракт на сумму 16,875 млн долларов. В среднем он будет зарабатывать в год 3,375 млн долларов. Это выше средней зарплаты по НХЛ.