Открыты выгодные стратегии при конкуренции за ограниченные неделимые ресурсы

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Российские ученые обнаружили, что в условиях конкуренции за ограниченные и неделимые ресурсы как минимум в четырех случаях существует стратегия выбора, которая позволяет добиться эффективного распределения этих ресурсов при помощи математического моделирования. Об этом сообщила пресс-служба НИУ ВШЭ.
«Мы показали, что соревнования за ресурсы не ведут к хаосу, а стабилизируются без внешнего вмешательства. Мы математически доказали, что, если дать агентам свободу выбора, все найдут для себя выгодный результат», — пояснил заведующий Международной лабораторией теории игр и принятия решений НИУ ВШЭ (Санкт-Петербург) Александр Нестеров, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Нестеров и его коллеги пришли к такому выводу при проведении опытов с математической моделью, которая описывает ситуацию, где большое число агентов ведут конкуренцию за конечное число ресурсов. Во многих подобных случаях, как отмечают ученые, поведение участников описывается концепцией, которая была сформулирована в середине прошлого столетия известным американским математиком Джоном Нэшем.
Нэш доказал, что во многих подобных случаях можно подобрать такой набор стратегий, при котором ресурсы будут распределены оптимальным образом и система придет в равновесие в результате того, что никто из участников не захочет менять свой выбор, потому что это не принесет им увеличения выгоды. Российские ученые заинтересовались тем, возникает ли подобное «равновесие Нэша» в ситуациях, когда ресурсы не только являются ограниченными, но и неделимыми.
Ярким примером этого является конкуренция за бюджетные места между абитуриентами при поступлении в вуз, выбор удобного места посадки в авиалайнере, а также распределение мощностей в вычислительных сетях и внимания врачей в медицинских учреждениях. Нестеров и его коллеги математически доказали, что «равновесие Нэша» существует как минимум в четырех типах подобных ситуаций, в которых различаются взаимоотношения агентов и ресурсов, они обладают разным весом и при этом допускается существование двух и более типов ресурсов.
По мнению исследователей, созданная ими математическая модель открывает возможности для улучшения систем распределения ресурсов в различных областях. Также ученые предполагают, что их открытие свидетельствует в пользу того, что «равновесие Нэша» можно достичь фактически в любой ситуации, однако пока строгих доказательств этому не было найдено.