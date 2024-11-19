Открыты выгодные стратегии при конкуренции за ограниченные неделимые ресурсы

Нэш доказал, что во многих подобных случаях можно подобрать такой набор стратегий, при котором ресурсы будут распределены оптимальным образом и система придет в равновесие в результате того, что никто из участников не захочет менять свой выбор, потому что это не принесет им увеличения выгоды. Российские ученые заинтересовались тем, возникает ли подобное «равновесие Нэша» в ситуациях, когда ресурсы не только являются ограниченными, но и неделимыми.