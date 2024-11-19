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Петербурженке не платили пенсию 6 лет, потому что ее случайно похоронили

В Петербурге женщине не платили пенсию шесть лет, потому что думали, что она мертва. Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры Петербурга.

Источник: РИА "Новости"

Проверка показала, что в 2016 году из-за ошибочной информации о личности составили запись акта о смерти петербурженки. Соответственно, выплаты ей прекратились по решению суда после того, как женщину объявили мертвой.

В апреле 2022 года актовая запись о смерти аннулировали. Выплату пенсии по старости восстановили с июня того же года.

Прокуратура Калининского района провела проверку исполнения пенсионного законодательства и установила, что с 2009 года заявительница является получателем пенсии по старости.

В суд направили иск, чтобы Фонд пенсионного и социального страхования РФ по Петербургу и Ленобласти начислил и выплатил заявительнице пенсию за те шесть лет, то есть за период с февраля 2016 года по май 2022 года.

Изначально суд первой инстанции не удовлетворил исковое требование, но позже, после подачи апелляции, иск удовлетворили и сказали, что деньги будут. Вопросы фактического исполнения судебного постановления контролируются.

Прокуратура