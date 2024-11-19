23 нелегальных мигранта выявили на стройке школы в Дзержинске

По информации ведомства, в отношении мигрантов составили 39 административных протоколов: 18 — за незаконное трудоустройство, 10 за нарушение иммиграционных правил, семь — за нарушение иностранцами правил въезда или пребывания в РФ, три — за несоответствие заявленной цели въезда и фактической деятельности, а также одно — за отсутствие документов, подтверждающих право пребывания в РФ.