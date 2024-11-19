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23 нелегальных мигранта выявили на стройке школы в Дзержинске

13 иностранцев принудительно выдворят за пределы РФ.

Источник: пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области

Сотрудники полиции, ФСБ и Росгвардии во время рейда выявили на стройплощадке школы в Дзержинске 23 нелегальных мигранта. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

По информации ведомства, в отношении мигрантов составили 39 административных протоколов: 18 — за незаконное трудоустройство, 10 за нарушение иммиграционных правил, семь — за нарушение иностранцами правил въезда или пребывания в РФ, три — за несоответствие заявленной цели въезда и фактической деятельности, а также одно — за отсутствие документов, подтверждающих право пребывания в РФ.

Теперь 13 нелегальных мигрантов принудительно выдворят за пределы РФ. Кроме того, проводится расследование в отношении юридических лиц, которые приняли на работу иностранцев, не имеющих патента на осуществление трудовой деятельности.