В Омске начнут убирать снег с помощью техпластин для ножей дорожной техники

«В зимнем сезоне 2024/2025 впервые массово применим дополнительные техпластины для ножей и отвалов дорожной техники. Первые экземпляры хорошо себя показали. Пластины сделаны из толстой резины, за счет дополнительной боковой поверхности эффективны при уборке снега и наледи, но при этом не портят асфальт и бордюрный камень», — рассказал мэр.