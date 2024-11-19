Трентон
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске начнут убирать снег с помощью техпластин для ножей дорожной техники

Новую технологию по уборке снега используют уже на следующей неделе.

Источник: Комсомольская правда

Со следующей недели омские дорожники приступят к уборке снега по новым технологиям, сообщил мэр Сергей Шелест.

Вскоре рабочие получат техпластины для ножей и отвалов дорожной техники.

«В зимнем сезоне 2024/2025 впервые массово применим дополнительные техпластины для ножей и отвалов дорожной техники. Первые экземпляры хорошо себя показали. Пластины сделаны из толстой резины, за счет дополнительной боковой поверхности эффективны при уборке снега и наледи, но при этом не портят асфальт и бордюрный камень», — рассказал мэр.

Всего для дорожников заказали 1000 таких накладок. Этого количества должно хватить до конца зимы.