В Омске начнут убирать снег с помощью техпластин для ножей дорожной техники

Со следующей недели омские дорожники приступят к уборке снега по новым технологиям, сообщил мэр Сергей Шелест.
Вскоре рабочие получат техпластины для ножей и отвалов дорожной техники.
«В зимнем сезоне 2024/2025 впервые массово применим дополнительные техпластины для ножей и отвалов дорожной техники. Первые экземпляры хорошо себя показали. Пластины сделаны из толстой резины, за счет дополнительной боковой поверхности эффективны при уборке снега и наледи, но при этом не портят асфальт и бордюрный камень», — рассказал мэр.
Всего для дорожников заказали 1000 таких накладок. Этого количества должно хватить до конца зимы.