Движение транспорта по улице Дальневосточной ограничат в Иркутске

Напомним, с 08:00 20 ноября до 22:00 15 февраля движение транспорта по улице Фучика в Иркутске также будет ограничено. На пересечении с улицей Баррикад будет произведено сужение дороги на одну полосу в связи с проведением строительных работ. Ограничения связаны со строительством тепловой магистрали от ТК-7Е по улице Баррикад.