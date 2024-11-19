Движение транспорта по улице Дальневосточной ограничат в Иркутске

С 08:00 21 ноября до 18:00 15 декабря будет закрыт проезд по улице Дальневосточной на участке от пересечения с Пискунова до пересечения с 6-й Советской. Ограничение связано с проведением строительно-монтажных работ. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу администрации столицы Приангарья.
Напомним, с 08:00 20 ноября до 22:00 15 февраля движение транспорта по улице Фучика в Иркутске также будет ограничено. На пересечении с улицей Баррикад будет произведено сужение дороги на одну полосу в связи с проведением строительных работ. Ограничения связаны со строительством тепловой магистрали от ТК-7Е по улице Баррикад.