Преподаватели вузов Приангарья отмечены наградами

Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
Награды вручил первый заместитель губернатора Роман Колесов. Девять преподавателей получили Почетные грамоты Губернатора, десяти — объявлены благодарности, а еще девять работников высшей школы получили благодарственные письма за многолетнюю научную и исследовательскую деятельность.
Торжественное заседание, посвященное празднику, прошло в рамках Координационного совета по развитию региональной системы высшего образования при Губернаторе. В Иркутской области работают 22 вуза, где трудится около четырех тысяч научных работников и преподавателей.