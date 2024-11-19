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Преподаватели вузов Приангарья отмечены наградами

В День преподавателя высшей школы в Иркутской области состоялась церемония награждения сотрудников вузов.

Источник: Соцсети

Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Награды вручил первый заместитель губернатора Роман Колесов. Девять преподавателей получили Почетные грамоты Губернатора, десяти — объявлены благодарности, а еще девять работников высшей школы получили благодарственные письма за многолетнюю научную и исследовательскую деятельность.

Торжественное заседание, посвященное празднику, прошло в рамках Координационного совета по развитию региональной системы высшего образования при Губернаторе. В Иркутской области работают 22 вуза, где трудится около четырех тысяч научных работников и преподавателей.