В Уфе построят мост из Дёмы в Нижегородку

По его словам, на встрече с Главой Башкортостана Радием Хабировым, которая прошла в рамках «Транспортной недели», также шёл разговор о строительстве производств, складов и социальных объектов в Башкирии,
«Радий Фаритович дал ряд поручений, будем выполнять. Уже работаем над проектом с дронами, обсудили кейсы по проектам в сфере образования и здравоохранения», — рассказал топ-менеджер компании.
Управляющая компания «Инфратех Концессии» является центром компетенций при реализации инвестиционных проектов с применением механизмов государственно-частного партнерства и концессий.
Приоритетным направлением является реализация социально значимых проектов в регионах присутствия промышленных кластеров ГК «Ростех».
Новый мост будет построен с выходом через Нижегородку на ул. Революционную, а с другой стороны — в сторону Дёмы через посёлки Забелья.