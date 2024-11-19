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В Уфе построят мост из Дёмы в Нижегородку

Дочерняя компания госкорпорации «Ростех» построит в Уфе мост через реку Белую из Нижегородки в Дёму. Информацию агентству «Башинформ» подтвердил управляющий директор АО УК «Инфратех Концессии» Андрей Шишкин.

Источник: Яндекс.Карты

По его словам, на встрече с Главой Башкортостана Радием Хабировым, которая прошла в рамках «Транспортной недели», также шёл разговор о строительстве производств, складов и социальных объектов в Башкирии,

«Радий Фаритович дал ряд поручений, будем выполнять. Уже работаем над проектом с дронами, обсудили кейсы по проектам в сфере образования и здравоохранения», — рассказал топ-менеджер компании.

Управляющая компания «Инфратех Концессии» является центром компетенций при реализации инвестиционных проектов с применением механизмов государственно-частного партнерства и концессий.

Приоритетным направлением является реализация социально значимых проектов в регионах присутствия промышленных кластеров ГК «Ростех».

Новый мост будет построен с выходом через Нижегородку на ул. Революционную, а с другой стороны — в сторону Дёмы через посёлки Забелья.

строительство