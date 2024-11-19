Состоялась премьера сериала «Дюна: Пророчество»

В пространстве шоу о стремлении к тотальному контролю (в центре сюжета — попытки могущественного женского ордена Бене Гессерит подчинить себе управление галактической империей) отголоски этого закадрового разброда звучат особенно странно. Впрочем, «Пророчество» и без этого находится в заведомо проигрышной позиции: концепция «Дом дракона» (ну или червя, если угодно) во вселенной «Дюны» не то чтобы предполагает грандиозную зрелищность, а именно зрелищность представляется одним из козырей франшизы Дени Вильнева, безупречно работающего с масштабом в кадре. И действительно: от сериала, несмотря на заметные старания оператора Пьера Гилла (трудившегося над вильневскими «Прибытием» и «Бегущим по лезвию 2049»), дыхание не перехватывает. И даже появляющиеся на экране Песчаные черви не приводят в оцепенение. Хотя свои моменты тут, конечно, имеются: скажем, актерские выступления Эмили Уотсон («Чернобыль») и Трэвиса Фиммела («Викинги») вполне способны проложить «Пророчеству» маршрут до «Эмми» — и без всякого Спайса (он же — Пряность, Меланж; во вселенной Герберта это вещество, необходимое для межзвездной навигации).