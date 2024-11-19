Состоялась премьера сериала «Дюна: Пророчество»

Канал HBO начал показ фантастического сериала «Дюна: Пророчество» — спин-оффа фильмов Дени Вильнева по книжному циклу Фрэнка Герберта «Дюна». Действие шоу разворачивается за 10 тыс. лет до рождения Пола Атрейдеса, а сюжет посвящен ранней истории женского ордена Бене Гессерит: его становлению и приходу к власти. Кинокритик «Газеты.Ru» Павел Воронков делится первыми впечатлениями от «Пророчества».
На взгляд режиссера Дени Вильнева, самое ценное в кинематографе — совместное творчество: «…если однажды мы придумаем, [как] создавать фильмы с помощью одного только компьютера, это в каком-то смысле будет интересно, но мне совершенно точно будет не хватать коллективного творческого акта, столь по-человечески прекрасного». В мире «Дюны» Фрэнка Герберта, который Вильнев последние несколько лет выстраивает на большом экране, с этими словами наверняка бы согласились: после свержения тирании машин там запретили искусственный интеллект — и вообще любые устройства хитрее калькулятора. В нашем мире до такого еще не дошло, поэтому пока мы наблюдаем бум генеративных нейросетей (разгоревшийся как раз между выходом первой и второй «Дюны»), однако кинематограф, к счастью, по-прежнему складывается исключительно путем объединения творческих усилий живых людей.
Само по себе объединение, впрочем, не залог успеха. Но некоторая непредсказуемость результата — как раз то, что наделяет происходящее человечностью и красотой. Две полнометражные «Дюны» относятся к числу бесспорных триумфов во многом за счет наличия общего знаменателя — четко сформулированного художественного видения. Отпочковавшийся от этих картин сериал «Дюна: Пророчество» — пример скорее обратный. Не сказать чтобы это был проект особенно тяжелой судьбы, но скрип, пять лет сопровождавший его производство, остается хорошо слышен на протяжении почти всей первой серии. У сериала неоднократно менялись руководители и режиссеры: в какой-то момент «Пророчество» покинули Вильнев и сценарист его «Дюн» Джон Спэйтс (по слухам, от последнего была не в восторге студия Legendary Television), уже после начала съемок свои посты оставили шоураннерка Дайан Адему-Джон и постановщик «Чернобыля» Юхан Ренк.
В пространстве шоу о стремлении к тотальному контролю (в центре сюжета — попытки могущественного женского ордена Бене Гессерит подчинить себе управление галактической империей) отголоски этого закадрового разброда звучат особенно странно. Впрочем, «Пророчество» и без этого находится в заведомо проигрышной позиции: концепция «Дом дракона» (ну или червя, если угодно) во вселенной «Дюны» не то чтобы предполагает грандиозную зрелищность, а именно зрелищность представляется одним из козырей франшизы Дени Вильнева, безупречно работающего с масштабом в кадре. И действительно: от сериала, несмотря на заметные старания оператора Пьера Гилла (трудившегося над вильневскими «Прибытием» и «Бегущим по лезвию 2049»), дыхание не перехватывает. И даже появляющиеся на экране Песчаные черви не приводят в оцепенение. Хотя свои моменты тут, конечно, имеются: скажем, актерские выступления Эмили Уотсон («Чернобыль») и Трэвиса Фиммела («Викинги») вполне способны проложить «Пророчеству» маршрут до «Эмми» — и без всякого Спайса (он же — Пряность, Меланж; во вселенной Герберта это вещество, необходимое для межзвездной навигации).
Скорее всего, шоу придется по душе тем фанатам «Дюны», что с распростертыми объятиями встречают любое произведение с этим словом на обложке и, конечно, давно освоили трилогию Брайана Герберта и Кевина Дж. Андерсона «Великие школы Дюны» (частично это ее экранизация, частично — сиквел). Остальным, вероятно, придется слегка труднее. Впрочем, сериалу стоит дать шанс. В конце концов, этой осенью один телевизионный спин-офф блокбастера Warner Bros., снятого оператором Грегом Фрейзером, уже сумел вполне успешно разогнаться. Сложно сказать, в чем именно дело, — в наличии Марка Стронга в актерском составе или переезде со стриминга Max на канал HBO, — но если вышло у «Пингвина» («Сопрано» во вселенной «Бэтмена»), то и «Пророчество» сбудется.
Дата выхода: 18 ноября 2024 года
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