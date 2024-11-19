Снегопады обещают в Челябинской области 20 ноября

В Челябинской области завтра, 20 ноября, обещают снегопады. Об этом предупредили в региональном гидрометцентре. Такую погоду синоптики объясняют прохождением через Южный Урал активного атмосферного фронта. Осадки выпадут уже в ночные часы в горных районах. Днём в среду на севере области обещают снег, в горах — сильный. На юге региона также ожидаются небольшие, местами умеренные снегопады, кое-где — с дождём. В отдельных районах возможны гололёд и слабые метели.
Ночью 20 ноября на термометрах по области будет от −1 до −6 градусов, днём — от −2 до +3. Порывы ветра местами достигнут 13 м/с.
В Челябинске в ночь на среду обойдётся без осадков. А вот днём в южноуральской столице также прогнозируют снегопад и гололедицу на дорогах. Температура воздуха в светлое время суток составит 0.. +2 градуса.