Экс-чиновник проиграл суд к администрации Демского района Уфы

Как сообщал «Ъ-Уфа» 1 ноября, Айдар Ахметьянов является фигурантом уголовного дела. Он обвиняется в присвоении, совершенном в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и служебном подлоге. По версии следствия, в 2023 году господин Ахметьянов заключил фиктивные трудовые договоры и издал приказы о приеме на работу дорожного рабочего и асфальтобетонщика. С февраля 2023 года по май этого года им была начислена зарплата в размере более 1,2 млн руб., которые директор МБУ присвоил. «Работников» опросили, и выяснилось, что один из них никогда не работал в учреждении, а второй живет в Сочи.