Погодный апокалипсис надвигается на Крым — экстренное предупреждение

«По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в связи с прохождением холодных фронтальных разделов днем и до конца суток 21 ноября, в течение суток 23 ноября, ночью 24 ноября в Крыму ожидаются дожди, местами очень сильные, вечером 23 ноября переходящие в мокрый снег», — говорится в сообщении.
21-го, 23-го и ночью 24 ноября усилится юго-западный ветер с переходом на северо-западный, его скорость будет достигать 25−30 м/с.
В воскресенье, 24 ноября, температура воздуха резко понизится на 12−14 градусов и составит: ночью от 0 до −5, днем +1…+6.
Высота волн в западной акватории Черного моря достигнет 3−3,5 метра, в юго-восточной акватории Черного моря — 1,5−2,5 метра, в акватории Азовского моря 1,3−2 метра.
В данных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, аварий на объектах энергетики и ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения, особенно на участках горных перевалов, предупреждают в МЧС. Также возможны подтопления территорий. Спасатели предупреждают об угрозе жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередач.