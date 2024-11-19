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Погодный апокалипсис надвигается на Крым — экстренное предупреждение

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя — РИА Новости Крым. В Крыму ожидается резкое похолодание, которое будет сопровождаться сильными ливнями и усилением ветра до 25−30 метров в секунду. Об этом сообщает главное управление МЧС России по республике.

Сейчас в Трентоне: +7° 2 м/с 70% 755 мм рт. ст. +9°
Источник: РИА "Новости"

«По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в связи с прохождением холодных фронтальных разделов днем и до конца суток 21 ноября, в течение суток 23 ноября, ночью 24 ноября в Крыму ожидаются дожди, местами очень сильные, вечером 23 ноября переходящие в мокрый снег», — говорится в сообщении.

21-го, 23-го и ночью 24 ноября усилится юго-западный ветер с переходом на северо-западный, его скорость будет достигать 25−30 м/с.

В воскресенье, 24 ноября, температура воздуха резко понизится на 12−14 градусов и составит: ночью от 0 до −5, днем +1…+6.

Высота волн в западной акватории Черного моря достигнет 3−3,5 метра, в юго-восточной акватории Черного моря — 1,5−2,5 метра, в акватории Азовского моря 1,3−2 метра.

В реках Крыма ожидаются подъемы уровней воды на 0,3−0,8 метра, без достижения опасных отметок.

В данных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, аварий на объектах энергетики и ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения, особенно на участках горных перевалов, предупреждают в МЧС. Также возможны подтопления территорий. Спасатели предупреждают об угрозе жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередач.