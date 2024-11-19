Расходы бюджета Ростовской области в 2025 году составят 332 млрд рублей

В Ростовской области расходы регионального бюджета в следующем году составят 332 млрд рублей. Об этом сообщили на сайте областного правительства.
Доходы бюджета Дона в 2025 году составят 341 млрд рублей. Таким образом, профицит составит 8,7 млрд. Как рассказала замгубернатора региона и министр финансов Ростовской области Лилия Федотова, в новом году на развитие образования направят почти 87 млрд рублей, а на здравоохранение выделят 36 млрд. В социальную политику планируют вложить 83,5 млрд. Кроме того, проиндексируются социальные выплаты для местных жителей.
Напомним, врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь подписал постановление, которое разрешает родственникам погибшего бойца на СВО нотариальный отказ от своей доли выплаты.