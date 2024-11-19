Расходы бюджета Ростовской области в 2025 году составят 332 млрд рублей

Доходы бюджета Дона в 2025 году составят 341 млрд рублей. Таким образом, профицит составит 8,7 млрд. Как рассказала замгубернатора региона и министр финансов Ростовской области Лилия Федотова, в новом году на развитие образования направят почти 87 млрд рублей, а на здравоохранение выделят 36 млрд. В социальную политику планируют вложить 83,5 млрд. Кроме того, проиндексируются социальные выплаты для местных жителей.