В Свердловской области от коронавируса умерли шесть человек

В Свердловской области за неделю, с 11 по 17 ноября, COVID-19 заразились 1045 жителей. Из них 64 человека были госпитализированы. Соответствующие данные опубликованы на портале Объясняем.РФ.
Из тысячи свердловчан на поправку пошли 826 человек. Однако, несмотря на это, шестеро умерли от болезни. В регионе принимаются все меры по профилактике и вакцинации.
Ранее в Свердловской области за неделю зарегистрировали 23 тысячи случаев ОРВИ. Это на 62,9% выше, чем уровень прошлой недели. Однако показатели ниже среднего многолетнего уровня.
Среди всех заболевших 65% — дети. Среди возбудителей ОРВИ доминирует риновирус.