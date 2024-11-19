Северные участки Большого Барьерного рифа потеряли треть кораллов

СИДНЕЙ, 19 ноября. /ТАСС/. Обширные участки на севере Большого Барьерного рифа существенно пострадали в 2024 году из-за глобального потепления, а один из его сегментов потерял почти три четверти своего кораллового покрова. Такие данные приводят ученые из Австралийского института морских исследований (AIMS).
В последнем отчете AIMS отмечается, что «северные участки Большого Барьерного рифа утратили более трети кораллового покрова». «Полное исследование рифа пока не завершено, уже можно сказать, что на северных участках наблюдается самое большое ежегодное сокращение кораллового покрова за последние 39 лет», — отмечают ученые.
Главными причинами гибели кораллов рифа исследователи называют глобальное потепление и участившиеся циклоны. Руководитель программы мониторинга AIMS Майк Эмсли сказал, что в течение февраля и марта 2024 года большая часть рифов в районе Северного Квинсленда подвергалась сильному тепловому воздействию из-за глобального потепления и это стало причиной значительного обесцвечивания. «В некоторых районах тепловое воздействие было очень сильным и часть кораллов ожидаемо погибла, и только нескольким рифам удалось избежать значительных потерь», — сказал он.
Программа долгосрочного мониторинга AIMS отслеживает состояние 130 участков Большого Барьерного рифа. К настоящему моменту ученые завершили мониторинг 20 из них, указав, что полные данные обо всех кораллах будут доступны не ранее середины 2025 года.
В марте 2024 года ученые из AIMS сообщили о масштабном обесцвечивании кораллов Большого Барьерного рифа. Отмечалось, что данные аэрофотосъемки, охватившей две трети территории морского парка, подтвердили широко распространенное, массовое обесцвечивание кораллов, причем наиболее сильно пострадали внутренние участки рифа, растущие на мелководье. Причиной этого исследователи назвали повышение средней температуры мирового океана, вызванное глобальным изменением климата и согревающим эффектом природного феномена Эль-Ниньо в Тихом океане.
О Большом Барьерном рифе.
Крупнейший в мире коралловый риф находится в Тихом океане. Он протянулся вдоль северо-восточного побережья Австралии на 2 500 км и занимает площадь около 344,4 тыс. кв. м. Эта гряда насчитывает более 2 900 отдельных коралловых рифов и 900 островов.
В последние десятилетия риф сильно страдает от деятельности человека, в частности загрязнения морской воды туристическими и промышленными объектами. Кроме того, негативное воздействие на кораллы оказывают тропические ураганы и грозы, а также потепление климата. Согласно последним данным Австралийской академии наук, если человечеству не удастся остановить глобальное потепление в ближайшее десятилетие, к 2050 году обесцвечивание кораллов Большого Барьерного рифа обретет необратимый характер и риф погибнет.