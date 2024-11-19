Северные участки Большого Барьерного рифа потеряли треть кораллов

Главными причинами гибели кораллов рифа исследователи называют глобальное потепление и участившиеся циклоны. Руководитель программы мониторинга AIMS Майк Эмсли сказал, что в течение февраля и марта 2024 года большая часть рифов в районе Северного Квинсленда подвергалась сильному тепловому воздействию из-за глобального потепления и это стало причиной значительного обесцвечивания. «В некоторых районах тепловое воздействие было очень сильным и часть кораллов ожидаемо погибла, и только нескольким рифам удалось избежать значительных потерь», — сказал он.