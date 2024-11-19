Правила кремации людей разработали в Казахстане

Министерство здравоохранения РК вынесло на обсуждение дополнения к документу «Санитарно-эпидемиологические требования к кладбищам и объектам похоронного назначения». В дополнениях речь идет об определении санитарных требований, регламентирующих деятельность крематориев и колумбариев.
«Деятельность крематориев и колумбариев будет осуществляться в целях оказания ритуальных услуг по кремации умерших в соответствии с волеизъявлением покойного и при согласии родственников (наличие заявлений от них), вероисповеданием, обычаями и традициями, не противоречащими санитарным, природоохранным, градостроительным и иным правилам и нормам», — сказано в документе.
В поправках также перечислены новые определения в сфере услуг захоронения.
- Похоронное бюро, бюро-магазины (магазины) похоронного обслуживания — это отрасль хозяйства или ее субъекта, включающая в себя деятельность по оказанию ритуальных, юридических, производственных, обрядовых и иных сопутствующих услуг, связанных с созданием и эксплуатацией объектов похоронного назначения, а также организацией и проведением похорон и кремаций;
- Крематорий — технологический комплекс, оборудованный печью для кремации (сжигания) умерших людей;
- Колумбарий — хранилище урн с прахом умерших, после их кремации; Колумбарная ниша — ячейка в колумбарии, в которую устанавливается погребальная урна.
Кроме того, в документе перечислены санитарно-эпидемиологические требования к ним. Например, расстояние до первых жилых и общественных зданий, спортивно-оздоровительных и санаторно-курортных зон для закрытых кладбищ и мемориальных комплексов с захоронением должно составлять не менее 100 метров.
Колумбарии и стены скорби для захоронения урн с прахом умерших можно будет размещать на специально выделенных участках земли.
Кроме того, допускается размещение колумбариев и стен скорби за пределами территорий кладбищ на обособленных участках земли на расстоянии не менее 50 метров от жилых зданий, территорий лечебных, детских, образовательных, спортивно-оздоровительных, культурно-просветительных учреждений, садоводческих товариществ, коттеджной застройки, учреждений социального обеспечения населения.
Обсуждение проекта продлится до 2 декабря текущего года.