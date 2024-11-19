Правила кремации людей разработали в Казахстане

«Деятельность крематориев и колумбариев будет осуществляться в целях оказания ритуальных услуг по кремации умерших в соответствии с волеизъявлением покойного и при согласии родственников (наличие заявлений от них), вероисповеданием, обычаями и традициями, не противоречащими санитарным, природоохранным, градостроительным и иным правилам и нормам», — сказано в документе.