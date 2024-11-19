Трентон
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Воронеже новый Центральный стадион будет вмещать 25 тысяч зрителей

Стоимость его реконструкции оценивают более чем в 10 миллиардов рублей.

Источник: Комсомольская правда

С понедельника, 18 ноября, начались расчищать территорию центра Воронежа, прилегающую к Центральному стадиону профсоюзов, от незаконных гаражей и сараев. Таким образом началась подготовка к реконструкции главной спортивной арены столицы Черноземья.

Власти озвучили основные параметры проекта реконструкции. Главный ее критерий, исходя из ажиотажа на матчах «Факела» — вместимость стадиона после обновления. На первый взгляд, он сильно «ужмется». Заявлена максимальная вместимость в 25 тысяч зрителей. Однако на деле она, по сути, такой и была. Верхние ярусы открывали только на матч сборной России и Бельгии в 2010 году, а так они просто бесполезно торчали над нижними.

Завершить реконструкцию планируют в 2027 году. Стоимость проекта оценивают более чем в 10 миллиардов рублей.

строительство