В Воронеже новый Центральный стадион будет вмещать 25 тысяч зрителей

С понедельника, 18 ноября, начались расчищать территорию центра Воронежа, прилегающую к Центральному стадиону профсоюзов, от незаконных гаражей и сараев. Таким образом началась подготовка к реконструкции главной спортивной арены столицы Черноземья.
Власти озвучили основные параметры проекта реконструкции. Главный ее критерий, исходя из ажиотажа на матчах «Факела» — вместимость стадиона после обновления. На первый взгляд, он сильно «ужмется». Заявлена максимальная вместимость в 25 тысяч зрителей. Однако на деле она, по сути, такой и была. Верхние ярусы открывали только на матч сборной России и Бельгии в 2010 году, а так они просто бесполезно торчали над нижними.
Завершить реконструкцию планируют в 2027 году. Стоимость проекта оценивают более чем в 10 миллиардов рублей.