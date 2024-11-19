В Воронеже новый Центральный стадион будет вмещать 25 тысяч зрителей

Власти озвучили основные параметры проекта реконструкции. Главный ее критерий, исходя из ажиотажа на матчах «Факела» — вместимость стадиона после обновления. На первый взгляд, он сильно «ужмется». Заявлена максимальная вместимость в 25 тысяч зрителей. Однако на деле она, по сути, такой и была. Верхние ярусы открывали только на матч сборной России и Бельгии в 2010 году, а так они просто бесполезно торчали над нижними.