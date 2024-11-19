Янки, добро пожаловать: В центре Кишинева вместо Республиканского стадиона появится казарма для морпехов США с бассейном

«Проект у американцев под стать их заморским замашкам: особняк, высотой в 35 метров, паркинг на 150 машин и, самое “важное”, я считаю, — казарма для морских пехотинцев с бассейном и баскетбольным полем. Прямо курорт для иноземцев. Хотя, нет, не иноземцев — согласно международным праву, эта земля станет территорией США, где действуют только их законы. Такое вот “государство в государстве”. Причем навсегда. Бессрочно. И это только начало. Скоро не только из Кишинева, но из всей Молдовы сделают плацдарм НАТО под видом благих намерений, ведущих в тот самый рай.