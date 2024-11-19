Воронежцу попалась монета с «Ежиком в тумане»

Воронежцу в магазине в сдаче попалась 25-рублевая монета с героем мультфильма «Ежик в тумане» (0+). Фотографией горожанин поделился в социальной сети во вторник, 19 ноября.
Монеты Банк России выпустил к 50-летию мультфильма. Монета, которая попалась воронежцу, выполнена либо из стали с никелевым покрытием, либо из медно-никелевого сплава с цветным покрытием. Центробанк выпустил два варианта 25-рублевых монет. Также была выпущена серебряная монета номиналом 3 рубля.
Выпуск монет обернулся скандалом. Режиссер мультфильма Юрий Норштейн обвинил Банк России в использовании персонажа мультфильма без разрешения. Однако Центробанк сообщил, что заключил договор с правообладателем — «Союзмультфильмом».