Воронежцу попалась монета с «Ежиком в тумане»

Монеты Банк России выпустил к 50-летию мультфильма. Монета, которая попалась воронежцу, выполнена либо из стали с никелевым покрытием, либо из медно-никелевого сплава с цветным покрытием. Центробанк выпустил два варианта 25-рублевых монет. Также была выпущена серебряная монета номиналом 3 рубля.