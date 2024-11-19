«Родину-мать» сделали официальным логотипом 80-летия Великой Победы

Юбилей Победы в Великой Отечественной войне отпразднуют в 2025 году. Как ранее сообщил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, к этой дате подготовят множество торжеств и событий по всей России. Теперь ясно, что на всех из них можно будет увидеть символ «Родины-матери».