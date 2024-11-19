Трентон
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Родину-мать» сделали официальным логотипом 80-летия Великой Победы

На Поклонной горе в Москве представят символику торжеств в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Центральным изображением стал образ монумента «Родина-мать зовет!», расположенного в Волгограде.

Юбилей Победы в Великой Отечественной войне отпразднуют в 2025 году. Как ранее сообщил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, к этой дате подготовят множество торжеств и событий по всей России. Теперь ясно, что на всех из них можно будет увидеть символ «Родины-матери».

"9 мая будет очень крупное мероприятие, помимо этого, еще целый ряд разных инициатив, выставок и так далее, все это приурочено к 80-летию Победы, — появились слова Дмитрия Пескова на портале may9.ru, посвященном празднованию 80-летия Победы.

Официальный логотип празднования Великой Победы, на которым изображена скульптура Евгения Вучетича, отражает преемственность поколений и силу духа, который связывает прошлое и настоящее нашего народа.