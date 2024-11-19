«Родину-мать» сделали официальным логотипом 80-летия Великой Победы

Центральным изображением стал образ монумента «Родина-мать зовет!», расположенного в Волгограде.
Юбилей Победы в Великой Отечественной войне отпразднуют в 2025 году. Как ранее сообщил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, к этой дате подготовят множество торжеств и событий по всей России. Теперь ясно, что на всех из них можно будет увидеть символ «Родины-матери».
"9 мая будет очень крупное мероприятие, помимо этого, еще целый ряд разных инициатив, выставок и так далее, все это приурочено к 80-летию Победы, — появились слова Дмитрия Пескова на портале may9.ru, посвященном празднованию 80-летия Победы.
Официальный логотип празднования Великой Победы, на которым изображена скульптура Евгения Вучетича, отражает преемственность поколений и силу духа, который связывает прошлое и настоящее нашего народа.