Три, два, один — сон: названа формула правильного засыпания

Сомнологи сформулировали основные принципы правильного отхода ко сну. Они рекомендуют придерживаться правила «10−3−2−1−0», которое регламентирует поведение перед засыпанием.
Число 10 в формуле — это количество часов до сна, за которые требуется исключить из рациона кофе, чай, энергетики, шоколад и газированные напитки. Также рекомендуется отказаться от сладостей.
«3» означает число часов перед сном, когда лучше вообще не есть и не принимать алкоголь. Плотные или острые блюда создают дискомфорт и мешают заснуть, а спиртное, хотя и вызывает сонливость, ухудшает качество сна.
Будет также правильным за два часа до сна закончить все рабочие дела. Это даст время мозгу переключиться на отдых.
За час перед отходом ко сну следует выключить экраны телефонов, телевизоров и компьютеров. Их синий свет замедляет выработку мелатонина, что может вызывать бессонницу.
«0» — это отказ от повторов будильника. После звонка нельзя вновь засыпать — это не продляет отдых, а, наоборот, вызывает ощущение усталости, пишет «Сноб».