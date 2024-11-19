Самолет экстренно приземлился в Братске из-за непогоды

В Братске Иркутской области экстренно приземлился пассажирский самолет. Как сообщили КП-Иркутск в аэропорту городу, произошло все из-за непогоды.
— В Усть-Куте, куда лайнер направлялся из Нижневартовска, была метель. В нашем аэропорту экипаж благополучно сел в 11:13, — уточнили в пресс-службе.
В здании аэровокзала 43 пассажира провели несколько часов в ожидании своего рейса. При этом работники аэропорта обеспечили их всем самым необходимым.
После того, как снег закончился, и погода пришла в норму, лайнер дозаправили. В 14:15 он вылетел по запланированному маршруту.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Бодайбо начали собирать подписи за снижение цен на самолет до Иркутска. Из-за повышения стоимости жителям приходится отказываться от поездок. При том, что самолет является единственным оперативным видом транспорта.