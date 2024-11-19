Алекс Ван Хален заявил, что у группы остались демо на «три или четыре альбома»

Коллектив прекратил свое существование в 2020-м после смерти Эдди — гитариста Van Halen и младшего брата Алекса. Причиной его кончины стали осложнения после коронавируса. По словам Алекса, у коллектива осталось много наработок, но их не всегда можно собрать в полноценную песню. Барабанщика цитирует Blabbermouth.