Воронежцам предложили поэтапно расплатиться с долгами за свет

— Если регулярно пропускать срок оплаты электроэнергии и копить долг, то сумма пеней набегает внушительная. Да и в целом последствия могут быть не самыми приятными для клиента. Мы понимаем, что не всегда потребитель в силах сразу погасить задолженность. Поэтому и предлагаем сделать это поэтапно, — заявляют энергетики.