Трентон
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Воронежцам предложили поэтапно расплатиться с долгами за свет

Общая сумма задолженности достигла 111 млн рублей.

Задолженность жителей Воронежской области за электроэнергию достигла 111 млн рублей. В отдельных случаях энергетики предлагают оплатить долг за электроэнергию поэтапно, заключив соглашение о реструктуризации задолженности. С начала года такой возможностью воспользовались 69 потребителей-физлиц. Об этом во вторник, 19 ноября, рассказали в «ТНС энерго Воронеж».

Заявление на реструктуризацию можно подать онлайн. После одобрения заявки часть задолженности нужно оплатить сразу. На оставшуюся сумму составляется график погашения и рассчитывается ежемесячный платеж. При этом обязательно следует оплачивать текущее потребление.

— Если регулярно пропускать срок оплаты электроэнергии и копить долг, то сумма пеней набегает внушительная. Да и в целом последствия могут быть не самыми приятными для клиента. Мы понимаем, что не всегда потребитель в силах сразу погасить задолженность. Поэтому и предлагаем сделать это поэтапно, — заявляют энергетики.

Ранее воронежцев предупредили о поддельных квитанциях с информацией о задолженности по оплате услуг ЖКХ. Аферисты раскидывают их в почтовые ящики. На фальшивом платежном документе размещен QR-код, оплата по которому приведет к тому, что деньги окажутся у мошенников.

ЖКХ