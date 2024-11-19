Воронежцам предложили поэтапно расплатиться с долгами за свет

Задолженность жителей Воронежской области за электроэнергию достигла 111 млн рублей. В отдельных случаях энергетики предлагают оплатить долг за электроэнергию поэтапно, заключив соглашение о реструктуризации задолженности. С начала года такой возможностью воспользовались 69 потребителей-физлиц. Об этом во вторник, 19 ноября, рассказали в «ТНС энерго Воронеж».
Заявление на реструктуризацию можно подать онлайн. После одобрения заявки часть задолженности нужно оплатить сразу. На оставшуюся сумму составляется график погашения и рассчитывается ежемесячный платеж. При этом обязательно следует оплачивать текущее потребление.
— Если регулярно пропускать срок оплаты электроэнергии и копить долг, то сумма пеней набегает внушительная. Да и в целом последствия могут быть не самыми приятными для клиента. Мы понимаем, что не всегда потребитель в силах сразу погасить задолженность. Поэтому и предлагаем сделать это поэтапно, — заявляют энергетики.
Ранее воронежцев предупредили о поддельных квитанциях с информацией о задолженности по оплате услуг ЖКХ. Аферисты раскидывают их в почтовые ящики. На фальшивом платежном документе размещен QR-код, оплата по которому приведет к тому, что деньги окажутся у мошенников.