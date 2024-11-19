Ученый рассказал, когда наступит пик солнечной активности в 2025 году

Максимальная солнечная активность в текущем цикле, скорее всего, произойдет летом 2025 года. Об этом РИА Новости рассказал руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачев.
«2025-й год, согласно модельным расчетам, является наиболее вероятным годом максимума солнечной активности. Существуют разные сценарии, но большинство из них указывает на весну-лето будущего года, как время ожидающегося пика», — сказал ученый.
Богачев отметил, что в 2024 году фиксировалась высокая активность Солнца. В частности, высшей точкой по числу солнечных пятен стал август. При этом наиболее сильные вспышки наблюдались в мае и октябре. По словам специалиста, в скором времени активность Солнца может вернуться к росту.