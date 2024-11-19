В Омске кадастрового инженера поймали на фальсификации сведений

В Ленинском округе прокуратура провела проверку работы кадастрового инженера, который составлял технический план жилого помещения. Как выяснилось, в июне 2024 года специалист составил технический план здания и внес недостоверные сведения об объекте.
Фото: Прокуратура Омской области.
Все раскрылось в июле, когда здание по факту оказалось не жилым домом, а объектом незавершенного строительства. В нём отсутствуют оконные блоки, двери и крыша. Соответственно, сведения в ЕГРН были внесены недостоверные.
По инициативе прокуратуры суд оштрафовал кадастрового инженера на 30 тысяч рублей за внесение заведомо ложных сведений в технический план.