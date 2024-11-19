Трентон
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске кадастрового инженера поймали на фальсификации сведений

Кадастровый инженер предоставил недостоверные сведения об объекте.

Источник: Комсомольская правда

В Ленинском округе прокуратура провела проверку работы кадастрового инженера, который составлял технический план жилого помещения. Как выяснилось, в июне 2024 года специалист составил технический план здания и внес недостоверные сведения об объекте.

Фото: Прокуратура Омской области.

Все раскрылось в июле, когда здание по факту оказалось не жилым домом, а объектом незавершенного строительства. В нём отсутствуют оконные блоки, двери и крыша. Соответственно, сведения в ЕГРН были внесены недостоверные.

По инициативе прокуратуры суд оштрафовал кадастрового инженера на 30 тысяч рублей за внесение заведомо ложных сведений в технический план.