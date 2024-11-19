Трентон
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ледовый стадион-трансформер построят во Фрунзенском районе Петербурга

В новом спортивном объекте можно будет заниматься хоккеем, фигурным катанием и многим другим.

Источник: Комсомольская правда

Во Фрунзенском районе Петербурга станет на один спортивный объект больше. Там планируют построить ледовый стадион для хоккеистов и конькобежцев. А поскольку его собираются сделать трансформером, то там смогут проводить тренировки и соревнования еще и, например, по хоккею с мячом. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

— Также арена сможет изменяться для проведения тренировок и соревнований по фигурному катанию, керлингу, шорт-треку. Кроме того, на ледовый стадион смогут приходить петербуржцы, чтобы просто покататься на коньках.

отметил Александр Беглов
губернатор

При этом стадион будет не только предоставлять возможность для занятий спортом, связанных со льдом, но еще и с водой. Там появится бассейн. Помимо этого, в составе арены будет медико-восстановительный центр.

Чтобы обеспечить спорткомплекс электроэнергией, рядом с ним планируют установить шесть трансформаторных станций. Они также будут питать новый трамвайный парк, который разместится по соседству.

строительство