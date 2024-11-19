Ледовый стадион-трансформер построят во Фрунзенском районе Петербурга

Во Фрунзенском районе Петербурга станет на один спортивный объект больше. Там планируют построить ледовый стадион для хоккеистов и конькобежцев. А поскольку его собираются сделать трансформером, то там смогут проводить тренировки и соревнования еще и, например, по хоккею с мячом. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.