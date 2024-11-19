Ледовый стадион-трансформер построят во Фрунзенском районе Петербурга

Во Фрунзенском районе Петербурга станет на один спортивный объект больше. Там планируют построить ледовый стадион для хоккеистов и конькобежцев. А поскольку его собираются сделать трансформером, то там смогут проводить тренировки и соревнования еще и, например, по хоккею с мячом. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.
— Также арена сможет изменяться для проведения тренировок и соревнований по фигурному катанию, керлингу, шорт-треку. Кроме того, на ледовый стадион смогут приходить петербуржцы, чтобы просто покататься на коньках.
При этом стадион будет не только предоставлять возможность для занятий спортом, связанных со льдом, но еще и с водой. Там появится бассейн. Помимо этого, в составе арены будет медико-восстановительный центр.
Чтобы обеспечить спорткомплекс электроэнергией, рядом с ним планируют установить шесть трансформаторных станций. Они также будут питать новый трамвайный парк, который разместится по соседству.