Трентон
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Первые лица Башкирии приняли участие в Транспортной неделе в Москве

Хабиров, Назаров и Мавлиев приняли участие в форуме в Москве.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 19 ноября, первые лица Башкирии приняли участие в Транспортной неделе в Москве. О работе делегации из республики на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава региона Радий Хабиров.

Транспортная неделя представляет собой самый крупный в России форум, который посвящен вопросам транспорта. Команда от Башкирии участвует в нем каждый год. В этот раз в нее вошли руководитель республики Радий Хабиров, исполняющий обязанности премьер-министра Андрей Назаров, и.о. министра транспорта и дорожного хозяйства Любовь Минакова, и.о. вице-премьера Рустем Газизов и мэр Уфы Ратмир Мавлиев.

— Сегодня у нас плотный график, запланированы встречи и переговоры. Представим наши проекты и обсудим перспективы, — заявил глава региона.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.