Первые лица Башкирии приняли участие в Транспортной неделе в Москве

Транспортная неделя представляет собой самый крупный в России форум, который посвящен вопросам транспорта. Команда от Башкирии участвует в нем каждый год. В этот раз в нее вошли руководитель республики Радий Хабиров, исполняющий обязанности премьер-министра Андрей Назаров, и.о. министра транспорта и дорожного хозяйства Любовь Минакова, и.о. вице-премьера Рустем Газизов и мэр Уфы Ратмир Мавлиев.