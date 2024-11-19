Сегодня, 19 ноября, первые лица Башкирии приняли участие в Транспортной неделе в Москве. О работе делегации из республики на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава региона Радий Хабиров.
Транспортная неделя представляет собой самый крупный в России форум, который посвящен вопросам транспорта. Команда от Башкирии участвует в нем каждый год. В этот раз в нее вошли руководитель республики Радий Хабиров, исполняющий обязанности премьер-министра Андрей Назаров, и.о. министра транспорта и дорожного хозяйства Любовь Минакова, и.о. вице-премьера Рустем Газизов и мэр Уфы Ратмир Мавлиев.
— Сегодня у нас плотный график, запланированы встречи и переговоры. Представим наши проекты и обсудим перспективы, — заявил глава региона.
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