Прямые перелеты планируют запустить из Иркутска в Армению

— Мы хотим направить силы на развитие сотрудничества в сфере легкой промышленности. В Приангарье работает Байкальский кластер легкой промышленности. Также проводим легкопромышленный форум, который объединяет десятки предпринимателей. Регион заинтересован в поставках ткани и фурнитуры из Армении. Помимо этого стремимся к реализации инвестпроектов на территории Черемхово, Саянска, Тулуна, Усолья-Сибирского, — поделился губернатор Игорь Кобзев.