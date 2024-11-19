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Прямые перелеты планируют запустить из Иркутска в Армению

Игорь Кобзев поучаствовал в 38 заседании Межпарламентской комиссии.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев поучаствовал в 38 заседании Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания России и Национального Собрания Армении. Как рассказали КП-Иркутск в правительстве региона, главной темой для обсуждения стал вопрос перспектив дальнейшего сотрудничества.

— Мы хотим направить силы на развитие сотрудничества в сфере легкой промышленности. В Приангарье работает Байкальский кластер легкой промышленности. Также проводим легкопромышленный форум, который объединяет десятки предпринимателей. Регион заинтересован в поставках ткани и фурнитуры из Армении. Помимо этого стремимся к реализации инвестпроектов на территории Черемхово, Саянска, Тулуна, Усолья-Сибирского, — поделился губернатор Игорь Кобзев.

Для увеличения туристического потока предложили запустить прямые перелеты из Республики в город и обратно. Помимо этого молодежь Армении пригласили поучаствовать в форуме «Байкал», который каждый август проводится в регионе.

Также хотят производить обмен детскими делегациями. Ребята смогут познакомиться с творчеством, спортом и традициями малознакомой для них страны.

Кстати, организация и проведение совместных бизнес-миссий приносит хорошие результаты. Так по итогам первого полугодия 2024 внешнеторговый оборот региона и Армении увеличился в 3,3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что майнинг хотят запретить в осеннее-зимний в Иркутской области.