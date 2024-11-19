«На третьем свидании поняли — наша»: Судебный пристав из Ростова откровенно рассказал, как стал приемным папой для трехлетней Насти

Недаром говорят, что настоящие родители — те, кто воспитал. Именно такими для своей дочурки Насти хотят стать Денис и Олеся Крестенчук.
35-летний судебный пристав из Ростова вместе с супругой решили удочерить трехлетнюю малышку. Мужчина откровенно рассказал свою историю.
35-летний судебный пристав давно решил с супругой взять ребенка на воспитание. Личный архив героя публикации.
ГОТОВИЛИСЬ К ВСТРЕЧЕ ДВА ГОДА.
Денис сменил много профессий — от разнорабочего до менеджера, пока четыре года назад не выбрал стабильную работу и стал младшим судебным приставом по обеспечению установленного порядка деятельности судов. С супругой Олесей, которая трудится бухгалтером, они вместе уже восемь лет.
— Мы очень хотели ребенка, но не получалось, — вспоминает Денис. — И давно стали задумываться о том, чтобы взять в семью ребенка из детдома, хотя ни у меня, ни у жены приемных детей в семьях не воспитывали. А пару лет назад решились окончательно.
Начались процесс сборки документов и занятия в школе приемного родителя.
— Там достаточно подробно рассказывали обо всех нюансах в воспитании детей, какие бывают характеры у ребят, с какими сложностями столкнемся. Все-таки дети, оставшись без родителей, переносят серьезную душевную травму, поэтому поначалу они с осторожностью относятся к людям. Мы прорабатывали, как вести себя, как разговаривать, а специалисты смотрели, готовы ли мы к усыновлению или удочерению.
ЖДАЛИ ДВА ГОДА.
Затем супруги встали в очередь в органах опеки. И через два года им позвонили и пригласили на знакомство.
— Мы думали, возьмем мальчика от трех до семи лет. Но, как и с кровными детьми, тут не угадаешь. Так и познакомились с нашей Настей. Она нам очень понравилась.
Настю мама оставила в роддоме, и девочка ее никогда не видела. Она сразу попала в Дом малютки, где росла три года. Сейчас малышке уже три с половиной.
В следующий месяц и у потенциальных родителей, и у ребенка начались смотрины.
— Сначала Настя приняла нас холодно. С осторожностью к нам присматривалась, смотрела исподлобья. До нас ее ни с кем из потенциальных родителей не знакомили, и она не знала, что это за дядя и тетя, и чего вообще от нее хотят. Девочка анализировала ситуацию, решала, как себя вести.
Настя любит музицировать. У нее целых три детских синтезатора. личный архив героев.
ТВОИ МАМА И ПАПА ПРИШЛИ!
Но, когда будущие мама, папа и дочь начали ходить на прогулки, малышка стала раскрываться.
— Мы смотрели, что Насте интересно, и как она себя ведет. А интересно ей все, ведь раньше 90% ее окружения составляли дети, и она мало что видела. Уже на третьем свидании мы поняли, что это наш ребенок, прикипели к ней душой. А, когда подходили к зданию Дома малютки, завидев нас, другие дети кричали ей: «Настя, там твои мама и папа пришли!».
Девочка стала через раз называть Дениса и Олесю то мамой и папой, то по именам.
— Тогда мы окончательно решили забрать Настю к себе. Привыкнув к нам, она уже стала постоянно называть нас папой и мамой. Не передать чувства, когда слышишь это. От слова «папа» слезы наворачивались от радости.
«СМОЖЕТ ДОБИТЬСЯ ВСЕГО».
Теперь родители вместе с Настей познают мир глазами ребенка.
— Наша дочка — активная, жизнерадостная, веселая и любознательная, в душе немножко бунтарка. Кажется, что сможет добиться всего в жизни. И воспитатели говорили, что вырастет пробивная, если правильно поставить ее на жизненный путь.
Родители и близкие родственники у Дениса и Олеси очень дружны. Они единодушно поддержали семью, с радостью приняв Настю.
— Наших мам она называет «бабочка» — не выходит пока сказать бабушка.
Сейчас малышка любит рисовать и музицировать.
— У нас дома уже три разных детских синтезатора. Причем мы с женой играть не умеем — учимся вместе с ней. У дочки целый запас цветных стикеров, и она украшает ими свою комнату, как самой нравится — и комод, и шкаф теперь с ее дизайном.
СРАЗУ ОТДАЛИ В ДЕТСКИЙ САД.
Кстати, психологи из Дома малютки порекомендовали для быстрой адаптации к новой жизни как можно быстрее отвести Настю в детский сад, чтобы она часть дня проводила в привычной среде — с детьми.
— Мы так и сделали. И там ее ожидало большое удивление. Если в Доме малютки были детки только до четырех лет, то в садике — старшие ребята, даже семилетние дошколята, она тянется общаться с ними.
Как и в обычной семье, воспитание ребенка не проходит гладко. Родителям приходится справляться с трудностями и решать сложные задачи.
— И работа с психологами, и большая база профильной литературы помогает правильно распознавать сигналы, которые подает ребенок своим поведением, правильно их трактовать и реагировать. По маленьким шажкам выстраиваем взаимопонимание. И стараемся сгладить все «углы» непростой адаптации к новой жизни.
Денис и Олеся ждали встречи с дочуркой два года. личный архив героев.
НЕ БУДУТ СКРЫВАТЬ, ЧТО ПРИЕМНАЯ.
Конечно, будни родителей — это не сплошное умиление, а постоянный труд и много сложностей, ведь Настя попала к ним в самом упрямом возрасте трех лет.
— Если хочется надеть легкий розовый носочек, а пора уже теплые носить, конечно, без слез не обходится. А еще, когда для ребенка все в новинку, очень сложно уложить его спать после насыщенного событиями дня. Например, в первый раз гуляли в большом парке, где много людей, и нашему маленькому человечку было трудно все это переварить.
Денис и Олеся твердо решили, что не будут скрывать от дочери, что она — приемная.
— Не хотелось бы скрывать от Насти правду, чтобы это не ранило ее спустя годы. Пусть знает с самого начала и спокойно к этому относится. Ребенок понимает, что и такое в жизни случается, и никто не застрахован от потери родителей. Но при этом есть люди, которые любят и поддерживают тебя такой, какая ты есть.
«ЭТО НЕ ДЛЯ КАЖДОГО “.
Родители не ждут легкой прогулки в деле воспитания, но уверены — никакие проблемы не смогут затмить их счастья слышать дома детский смех. И от всей души желают тем, кто хотел бы дать семью детям, оставшимся без родителей, не бояться и делать первый шаг.
— Я думаю, что к этому просто надо прийти. Это не для каждого. Но, если в человеке есть столько любви, заботы и добродушия, что этого хватит с кем-то разделить, если есть искреннее желание подарить ребенку, которого ждал детский дом, новую жизнь в семье, то стоит попробовать. Хотя бы посещать школу приемного родителя. Ведь там уже становится понятно: для вас это или нет.
Сейчас семья Дениса, Олеси и Насти только делает свои первые шаги в таком составе. Но родители не исключают, что спустя несколько лет у дочки появится братик или сестренка.