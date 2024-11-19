«На третьем свидании поняли — наша»: Судебный пристав из Ростова откровенно рассказал, как стал приемным папой для трехлетней Насти

— Я думаю, что к этому просто надо прийти. Это не для каждого. Но, если в человеке есть столько любви, заботы и добродушия, что этого хватит с кем-то разделить, если есть искреннее желание подарить ребенку, которого ждал детский дом, новую жизнь в семье, то стоит попробовать. Хотя бы посещать школу приемного родителя. Ведь там уже становится понятно: для вас это или нет.