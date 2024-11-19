Смотровые площадки появятся на главном катке Екатеринбурга

Одна из площадок будет оборудована со стороны проспекта Ленина. Ее огородят стеклом. Вторую смотровую площадку поставят недалеко от Дома актера. С них будет открываться вид на каток и ледовое шоу.
Кроме того, к концу недели закончатся работы по строительству павильона для тех, кто придет покататься. В одной части павильона будут места для посетителей со своими коньками, в другой — для отдыхающих, которые взяли коньки напрокат. Будет и своего рода vip-зал — для желающих пройти без очереди. Перед входом устанавливают фудкорт с двумя ларьками. Еще три павильона с едой появятся прямо на катке. Подкрепиться и согреться в них можно будет, не снимая коньков.
Как писал ЕАН, к заливке катка специалисты приступят в декабре. Ожидается, что тогда установятся минусовые температуры. На этой же неделе метеорологи ожидают оттепель.