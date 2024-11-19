Смотровые площадки появятся на главном катке Екатеринбурга

Кроме того, к концу недели закончатся работы по строительству павильона для тех, кто придет покататься. В одной части павильона будут места для посетителей со своими коньками, в другой — для отдыхающих, которые взяли коньки напрокат. Будет и своего рода vip-зал — для желающих пройти без очереди. Перед входом устанавливают фудкорт с двумя ларьками. Еще три павильона с едой появятся прямо на катке. Подкрепиться и согреться в них можно будет, не снимая коньков.