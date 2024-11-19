«Выстрел Памяти» прозвучал в честь защитников Сталинграда на главной высоте России

В 12.00 на южном склоне Мамаева кургана замер строй. В нем — личный состав роты почетного караула, военнослужащие Волгоградского гарнизона, сотрудники силовых ведомств, ветераны военной службы, юнармейцы.
«Торжественная церемония “Выстрела Памяти” стала традицией в нашем героическом и любимом городе-герое в памятные дни. Мы посвящаем этот выстрел защитникам Сталинграда, мирным жителям, всем тем, кто сегодня продолжает борьбу с фашизмом, — рассказал “Волгоградской правде.ру” руководитель межрегиональной патриотической общественной организации “Сталинградский призыв” Дмитрий Чернихов. — Нашу сталинградскую традицию поддержали многие города России».
«Выстрел Памяти» на главной высоте России производят из фронтовых 76,2-мм дивизионных пушек ЗИС-3 образца 1942 года. Такие пушки 82 года назад принимали участие в боях за Мамаев курган, в контрнаступлении 19 ноября 1942 года.