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«Выстрел Памяти» прозвучал в честь защитников Сталинграда на главной высоте России

Ровно в полдень на главной высоте России артиллеристы гвардейского мотострелкового соединения произвели традиционный выстрел.

В 12.00 на южном склоне Мамаева кургана замер строй. В нем — личный состав роты почетного караула, военнослужащие Волгоградского гарнизона, сотрудники силовых ведомств, ветераны военной службы, юнармейцы.

«Торжественная церемония “Выстрела Памяти” стала традицией в нашем героическом и любимом городе-герое в памятные дни. Мы посвящаем этот выстрел защитникам Сталинграда, мирным жителям, всем тем, кто сегодня продолжает борьбу с фашизмом, — рассказал “Волгоградской правде.ру” руководитель межрегиональной патриотической общественной организации “Сталинградский призыв” Дмитрий Чернихов. — Нашу сталинградскую традицию поддержали многие города России».

«Выстрел Памяти» на главной высоте России производят из фронтовых 76,2-мм дивизионных пушек ЗИС-3 образца 1942 года. Такие пушки 82 года назад принимали участие в боях за Мамаев курган, в контрнаступлении 19 ноября 1942 года.

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