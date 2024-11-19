Белорусский врач рассказала, что сахарный диабет можно победить

Если раньше считалось, что диабет необходимо лечить пожизненно, то теперь врачи имеют право установить диагноз «ремиссия сахарного диабета». Это может произойти в том случае, если на протяжении шести месяцев у пациента поддерживается нормальный уровень глюкозы в крови без применения при этом лекарственных препаратов.