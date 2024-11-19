Белорусский врач рассказала, что сахарный диабет можно победить

Специалист отметила, для пациентов появилась важная новость о том, что диагноз хронического заболевания — сахарный диабет — может быть снят, если произойдет ремиссия и человек снизит вес.
Официально установлено, что пациент с сахарным диабетом может выйти в ремиссию. Данный факт озвучивался и в Европейском обществе, и в Американской ассоциации эндокринологов.
Если раньше считалось, что диабет необходимо лечить пожизненно, то теперь врачи имеют право установить диагноз «ремиссия сахарного диабета». Это может произойти в том случае, если на протяжении шести месяцев у пациента поддерживается нормальный уровень глюкозы в крови без применения при этом лекарственных препаратов.
Специалист также напомнила, что риски развития заболевания снижает физическая активность, которая важна в любом возрасте. Кроме того, у тех, кто болеет сахарным диабетом, физические упражнения являются важной частью лечения.