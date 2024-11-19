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Белорусский врач рассказала, что сахарный диабет можно победить

Главный врач Минского городского клинического эндокринологического центра, главный внештатный эндокринолог комитета по здравоохранению Мингорисполкома Елена Юреня рассказала, что на фоне снижения веса возможна ремиссия сахарного диабета.

Специалист отметила, для пациентов появилась важная новость о том, что диагноз хронического заболевания — сахарный диабет — может быть снят, если произойдет ремиссия и человек снизит вес.

Официально установлено, что пациент с сахарным диабетом может выйти в ремиссию. Данный факт озвучивался и в Европейском обществе, и в Американской ассоциации эндокринологов.

Если раньше считалось, что диабет необходимо лечить пожизненно, то теперь врачи имеют право установить диагноз «ремиссия сахарного диабета». Это может произойти в том случае, если на протяжении шести месяцев у пациента поддерживается нормальный уровень глюкозы в крови без применения при этом лекарственных препаратов.

Специалист также напомнила, что риски развития заболевания снижает физическая активность, которая важна в любом возрасте. Кроме того, у тех, кто болеет сахарным диабетом, физические упражнения являются важной частью лечения.

здоровье