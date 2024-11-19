В горах Крыма археологи нашли захоронения знатных женщин и золотые украшения

«Археологи Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского и Института археологии Крыма РАН обнаружили золотые и серебряные женские украшения V-VI веков. Их нашли в могильнике Алмалык-дере — крупнейшем раннесредневековом некрополе Мангупа. Некрополь не для рядового населения: там есть комплексы, оставленные элитной группой жителей округи Мангупа и всего юго-западного Крыма в это время. Несмотря на сильную ограбленность этих комплексов, есть вещи, которые представляют самостоятельный научный интерес», — приводятся в сообщении слова и. о. декана исторического факультета КФУ Валерия Науменко.