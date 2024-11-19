В горах Крыма археологи нашли захоронения знатных женщин и золотые украшения

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноября. /ТАСС/. Захоронения знатных женщин с золотыми и серебряными украшениями нашли археологи в горах Крыма в Бахчисарайском районе на плато Мангуп. Об этом сообщает пресс-служба Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского (КФУ).
«Археологи Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского и Института археологии Крыма РАН обнаружили золотые и серебряные женские украшения V-VI веков. Их нашли в могильнике Алмалык-дере — крупнейшем раннесредневековом некрополе Мангупа. Некрополь не для рядового населения: там есть комплексы, оставленные элитной группой жителей округи Мангупа и всего юго-западного Крыма в это время. Несмотря на сильную ограбленность этих комплексов, есть вещи, которые представляют самостоятельный научный интерес», — приводятся в сообщении слова и. о. декана исторического факультета КФУ Валерия Науменко.
По его словам, археологи работали на ранее не исследованных участках в двух грунтовых склепах, датированных концом IV — первой половиной V века и первой половиной VI века. Среди находок — фибулы, золотые сережки, заклепки поясного набора и обувные пряжки, а также нашивные украшения-аппликации, выполненные из золотой фольги, которые могли украшать ворот платья. Как отмечают специалисты, данные находки являются признаками варварских погребений аристократии. Скорее всего, в обоих склепах, где были найдены вещи, были погребены богатые женщины.
Кроме того, археологи нашли пиксиду — изделие из рога для хранения румян и пудры — украшенную кругами и концентрическими линиями, а также разбитую в древности краснолаковую тарелку, которую специалистам практически полностью удалось восстановить.
Исследования Мангупского городища — один из самых продолжительных археологических проектов в Крыму. В этом году Мангупская археологическая экспедиция Крымского федерального университета провела 57-й сезон.