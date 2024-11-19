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Искали 9 дней: поиски жительницы Ишимбая завершились трагедией

В Башкирии пропавшую 9 дней назад женщину обнаружили мертвой.

Источник: Комсомольская правда

Пропавшую жительницу Башкирии обнаружили мертвой. Об этом рассказали активисты поисково-спасательного отряда «Отклик».

Женщина пропала 10 ноября. Она вышла из дома в Ишимбае и не возвращалась обратно. К сожалению, сегодня волонтеры опубликовали в своей группе в социальной сети «ВКонтакте» грустное известие.

— Найдена. Погибла. Приносим соболезнования родным и близким, — сообщили добровольцы.

Куда пропала женщина и что послужило причиной ее смерти — не уточняется.

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