Искали 9 дней: поиски жительницы Ишимбая завершились трагедией

Пропавшую жительницу Башкирии обнаружили мертвой. Об этом рассказали активисты поисково-спасательного отряда «Отклик».
Женщина пропала 10 ноября. Она вышла из дома в Ишимбае и не возвращалась обратно. К сожалению, сегодня волонтеры опубликовали в своей группе в социальной сети «ВКонтакте» грустное известие.
— Найдена. Погибла. Приносим соболезнования родным и близким, — сообщили добровольцы.
Куда пропала женщина и что послужило причиной ее смерти — не уточняется.
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