Трентон
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Глаза — дедушки, а улыбка — бабушкина!» Внуку Ядвиги Поплавской и Александра Тихановича Ивану исполнился 21 год

Внук Ядвиги Поплавской и Александра Тихановича Иван отмечает 21 год.
Источник: Комсомольская правда

Дочь Ядвиги Поплавской и Александра Тихановича продюсер и певица Анастасия показала, своего сына, внука легенд советской и белорусской эстрады Ивана. Сделала она не просто так, а, что называется, по поводу: молодому человеку исполнился 21.

Анастасия активно ведет свои страницу, но Иван появляется там фактически раз в год. Фото: личная страница Анастасии Тиханович в соцсети.

Надо сказать, что Иван, если и ведет соцсети, то присутствует там минимально, а у Анастасии Тиханович даже появилась традиция: пост-поздравление и новую фотографию Ивана она размещает у себя на странице всего один раз в год.

Для любой мамы день рождения ребенка — важнейший в жизни. Фото: личная страница Анастасии Тиханович в соцсети.

В прошлом году, когда Ивану стукнуло 20 лет, фотографий было даже несколько.

Главная — вот такая.

Снимок в день двадцатилетия. Фото: личная страница Анастасии Тиханович в соцсети.

Был и коллаж, сделанный из двух снимков, разница между которыми все те же два десятилетия.

Коллаж тоже был. Фото: личная страница Анастасии Тиханович в соцсети.

Фотография Ивана с Ядвигой Поплавской тоже была: легенда сцены даже вне софитов выглядит как всегда элегантно.

Звезда эстрады всегда безупречно элегантна. Фото: личная страница Анастасии Тиханович в соцсети.

Ну, а в 2024 году Анастасия вновь поделилась только нексколькими (зато какими!) снимками. К примеру, таким.

Снимок в день 21-летия. Фото: личная страница Анастасии Тиханович в соцсети.

«Ванек! С Днем Рождения, мой Сын!», — подписала фото любящая мама.

Фолловеры, подписчики, поклонники, словом, все тотчас стали рассматривать фотографию. Ивану, который, по крайней мере пока, не планирует стать музыкантом и продолжить творческую династию, а учится в Медуниверситете, досталось немало добрых слов.

Молодой человек решил связать свою жизнь с медициной. Фото: личная страница Анастасии Тиханович в соцсети.

Молодого человека поздравляют с 21-летием: «Настя, поздравляю с Именинником! Пусть будет здоров и счастлив!», «От души поздравляю! Пусть будет счастлив и радует своих самых близких! Настя, а когда это время так быстро пролетело?!», «От души прекрасных мамочку и сына поздравляю с еще одним, уверена, позитивным и решительным шагом в будущее! Счастливой дороги, Ванечка!».

Дедушка души не чаял во внуке. Фото: личная страница Анастасии Тиханович в соцсети.

А еще в комментариях пишут, что Иван за минувший год возмужал и очень-очень похож на своих легендарных дедушку и бабушку. «Глаза — дедушки, а улыбка — бабушкина!» — такая реплика собрала немало поддерживающих лайков.

Ранее мы писали о том, что уроженка Минска 39-летняя певица Бьянка впервые назвала причину развода с единственным мужем (здесь про это).