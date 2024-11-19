«Глаза — дедушки, а улыбка — бабушкина!» Внуку Ядвиги Поплавской и Александра Тихановича Ивану исполнился 21 год

Дочь Ядвиги Поплавской и Александра Тихановича продюсер и певица Анастасия показала, своего сына, внука легенд советской и белорусской эстрады Ивана. Сделала она не просто так, а, что называется, по поводу: молодому человеку исполнился 21.
Анастасия активно ведет свои страницу, но Иван появляется там фактически раз в год. Фото: личная страница Анастасии Тиханович в соцсети.
Надо сказать, что Иван, если и ведет соцсети, то присутствует там минимально, а у Анастасии Тиханович даже появилась традиция: пост-поздравление и новую фотографию Ивана она размещает у себя на странице всего один раз в год.
Для любой мамы день рождения ребенка — важнейший в жизни. Фото: личная страница Анастасии Тиханович в соцсети.
В прошлом году, когда Ивану стукнуло 20 лет, фотографий было даже несколько.
Главная — вот такая.
Снимок в день двадцатилетия. Фото: личная страница Анастасии Тиханович в соцсети.
Был и коллаж, сделанный из двух снимков, разница между которыми все те же два десятилетия.
Коллаж тоже был. Фото: личная страница Анастасии Тиханович в соцсети.
Фотография Ивана с Ядвигой Поплавской тоже была: легенда сцены даже вне софитов выглядит как всегда элегантно.
Звезда эстрады всегда безупречно элегантна. Фото: личная страница Анастасии Тиханович в соцсети.
Ну, а в 2024 году Анастасия вновь поделилась только нексколькими (зато какими!) снимками. К примеру, таким.
Снимок в день 21-летия. Фото: личная страница Анастасии Тиханович в соцсети.
«Ванек! С Днем Рождения, мой Сын!», — подписала фото любящая мама.
Фолловеры, подписчики, поклонники, словом, все тотчас стали рассматривать фотографию. Ивану, который, по крайней мере пока, не планирует стать музыкантом и продолжить творческую династию, а учится в Медуниверситете, досталось немало добрых слов.
Молодой человек решил связать свою жизнь с медициной. Фото: личная страница Анастасии Тиханович в соцсети.
Молодого человека поздравляют с 21-летием: «Настя, поздравляю с Именинником! Пусть будет здоров и счастлив!», «От души поздравляю! Пусть будет счастлив и радует своих самых близких! Настя, а когда это время так быстро пролетело?!», «От души прекрасных мамочку и сына поздравляю с еще одним, уверена, позитивным и решительным шагом в будущее! Счастливой дороги, Ванечка!».
Дедушка души не чаял во внуке. Фото: личная страница Анастасии Тиханович в соцсети.
А еще в комментариях пишут, что Иван за минувший год возмужал и очень-очень похож на своих легендарных дедушку и бабушку. «Глаза — дедушки, а улыбка — бабушкина!» — такая реплика собрала немало поддерживающих лайков.
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