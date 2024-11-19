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Массовая эвакуация в школах Нижнего Новгорода оказалась учебной

В городе были эвакуированы несколько школ, а также техникум и детский сад.

Источник: Комсомольская правда

Волна эвакуаций прошла в школах Нижнего Новгорода днем 19 ноября. Как сообщил корреспондент «КП-Нижний Новгород» с места событий, в 11:00 была эвакуирована школа № 120 в Ленинском районе города. Учащихся собрали перед зданием ФОКа «Заречье», а территория школы была оцеплена.

Позднее очевидцы сообщили об эвакуациях в школах № 14, № 160, технологическом техникуме и в одном из детсадов, расположенных у парка «Дубки».

Как пояснили корреспонденту «Комсомолки» в администрации одной из перечисленных школ, эвакуация была учебной и проводилась совместно с сотрудниками Росгвардии с отработкой всех мер предосторожности.

МЧС