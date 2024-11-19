Массовая эвакуация в школах Нижнего Новгорода оказалась учебной

Волна эвакуаций прошла в школах Нижнего Новгорода днем 19 ноября. Как сообщил корреспондент «КП-Нижний Новгород» с места событий, в 11:00 была эвакуирована школа № 120 в Ленинском районе города. Учащихся собрали перед зданием ФОКа «Заречье», а территория школы была оцеплена.