Массовая эвакуация в школах Нижнего Новгорода оказалась учебной

Волна эвакуаций прошла в школах Нижнего Новгорода днем 19 ноября. Как сообщил корреспондент «КП-Нижний Новгород» с места событий, в 11:00 была эвакуирована школа № 120 в Ленинском районе города. Учащихся собрали перед зданием ФОКа «Заречье», а территория школы была оцеплена.
Позднее очевидцы сообщили об эвакуациях в школах № 14, № 160, технологическом техникуме и в одном из детсадов, расположенных у парка «Дубки».
Как пояснили корреспонденту «Комсомолки» в администрации одной из перечисленных школ, эвакуация была учебной и проводилась совместно с сотрудниками Росгвардии с отработкой всех мер предосторожности.