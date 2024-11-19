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Рассказываем, почему введут ограничение движения по Дальневосточной в Иркутске с 21 ноября 2024

Движение транспорта ограничат по Дальневосточной в Иркутске с 21 ноября.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Ограничение движения транспорта по Дальневосточной в Иркутске с 21 ноября 2024 введут из-за проведения строительно-монтажных работ. Об этом КП-Иркутск рассказали в администрации города.

Ограничение движения по Дальневосточной в Иркутске с 21 ноября 2024.

— С 8:00 21 ноября до 18:00 15 декабря будет закрыт проезд по улице Дальневосточной на участке от пересечения с Пискунова до пересечения с 6-й Советской, — уточнили в пресс-службе администрации.

Из-за того, что введут ограничение движения по Дальневосточной в Иркутске с 21 ноября 2024, водителей просят заранее планировать маршрут.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что с 8:00 20 ноября до 22:00 15 февраля ограничат движение транспорта (сужение на одну полосу) по улице Фучика на пересечении с Баррикад. На участке будут строить тепловую магистраль.