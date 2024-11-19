«По прогнозам врачей, я не должен был жить»: певец из Бурятии вышел из комы после молитв буддийских монахов со всего мира

— После первой встречи с моей будущей женой Нонной я понял, что судьба, действительно, существует, — признается 47-летний певец Зоригто Тогочиев.
В родной Бурятии супруги не только самая известная пара, но и самый популярный музыкальный дуэт. Вот уже почти 30 лет влюбленные не расстаются даже на сцене. Однако делить Нонне и Зоригто приходилось не только счастье, но и жизненные испытания. Так, во время пандемии коронавируса главу семьи едва не забрала тяжелая болезнь. Мужчина впал в кому, а врачи готовили близких к худшему.
— Меня спасло настоящее чудо! — уверяет Зоригто.
Подробнее — в материале КП-Иркутск.
«ТАМ ТЕБЯ ЖДЕТ СУДЬБА».
— Едва ли не с рождения я знал, что буду артистом. В детстве постоянно устраивал концерты для родных, да и не стеснялся петь прямо на улице. Родители были простыми рабочими колхоза, но никогда не выступали против моего решения. Так, я поступил в Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства. Но через два года, приехав на малую родину на время каникул, вернуться к учебе не смог. Сказался кризис, денег попросту не хватало. Знал бы я тогда, что все складывается так, как должно.
20-летний Зоригто во время первого сольного концерта. Парень с детства знал, что станет артистом. Фото: личный архив.
В 1997 году 20-летний Зоригто вновь стал студентом, но на этот раз в музыкальном училище им. Чайковского в Улан-Удэ. Среди одногруппниц парень сразу же приметил красавицу Нонну. За плечами 23-летней девушки был диплом дизайнера-конструктора, но так же, как создавать одежду, она хотела петь.
— Когда я увидела Зоригто, меня будто ударило током, — вспоминает Нонна Тогочиева. — «Вот он, мой муж» — такой была первая мысль. К слову, этой встрече предшествует необычная история. Когда мы с родителями жили еще в Амурской области, сестра уговорила сходить к гадалке. Не веря во все это, я осталась ждать в коридоре. Но после сеанса та женщина вышла ко мне и сказала, что видит мое большое будущее. Затем стала настаивать, что мне нужно переехать туда, где живет много людей моей национальности — бурят. Именно там меня ждет судьба, мой будущий муж, а зовут его Жора! Так я и сделала, а спустя годы поняла, что гадалка ошиблась лишь на пару букв, ведь ласково я зову супруга «Зоря».
Зоригто познакомился с будущей супругой, когда ему было 20 лет. Фото: личный архив.
Спустя три месяца после знакомства, в день рождения Нонны, Зоригто признался ей в своих чувствах и узнал, что они взаимны. С тех пор началась их совместная история. Еще через год состоялась свадьба.
ОТ СВАДЕБ ДО БОЛЬШОЙ СЦЕНЫ.
Чтобы заработать на жизнь, будущая звезда брала заказы в качестве швеи: подшивала брюки, меняла замки. Помогал любимый. Объявления об услугах студенты вместе расклеивали по городу в свободное от занятий время.
— Первый крупный заказ поступил от девушки, которая готовилась к свадьбе. Она просила сшить ей шикарное белое платье, — делится Зоригто. — Следом к Нонне обратились родственники невесты. В итоге нужно было изготовить семь нарядов. Я же предложил семье бесплатно провести праздник в качестве тамады, спеть для гостей. Они согласились и остались в восторге. Даже решили оплатить работу. Тогда мы с Нонной поняли, чем должны заниматься.
Нонна и Зоригто начинали карьеру с выступлений на свадьбах и в небольших домах культуры. Фото: личный архив.
Чтобы обрести своего зрителя, Тогочиевы не боялись ездить по маленьким деревушкам. Зоригто стучался в каждый дом и приглашал людей на концерт, затем обилечивал, а позже вместе с супругой выходил на сцену в местном доме культуры. С тех пор они жили выступлениями. Узнаваемость пришла быстро, и дуэт стал собирать в залах сотни и тысячи человек.
В это время подрастал сын Тогочиевых. 25-летний Аюша пошел по стопам родителей — изучает искусство оперного пения в Новосибирской государственной консерватории им. Глинки.
«ДО ПОСЛЕДНЕГО НЕ ВЕРИЛ В БОЛЕЗНЬ».
В начале 2020 года в Россию пришел коронавирус. Пандемия постепенно проникала вглубь страны и дошла до Бурятии.
— Молодой врач, сказал, что я заражен, и мне нужно в больницу, но я не поверил, — говорит бурятский артист. — Иногда о плохом думаешь: «со мной такого не случится», но в тот раз я ошибся. В одно утро я проснулся от того, что больше не мог дышать. Сел в машину и поехал в больницу. Оттуда меня отправили в БСМП, где я потерял сознание. Очнулся уже в палате, подключенным ко множеству аппаратов. Вскоре с поражением легких 85% меня перевели в реанимацию ковидного госпиталя. Практически ежедневно на кроватях рядом со мной умирали люди. Меня подключили к искусственной вентиляции легких, но состояние не улучшалось.
Специалисты приняли решение погрузить пациента в кому, чтобы помочь организму справиться с недугом. Однако Нонну готовили к худшему.
— По прогнозам врачей, я не должен был жить, — добавляет Зоригто.
С просьбой помочь напуганная за мужа певица обратилась к главе российских буддистов. Пандито Хамбо лама Аюшеев дал поручение молиться за здоровье Зоригто. С того момента это делали в храмах во всех уголках мира.
— Я верил, что еще рано уходить. Еще не время. Спустя два месяца в больнице я пришел в себя и едва слышно сказал врачу: «дайте поесть». Тогда тот произнес: «Раз хочет есть, значит жить будет», — смеется артист. — Я пошел на поправку, а через пару недель после выписки уже бегал по рабочим делам. Но теперь ценю жизнь в тысячу раз сильнее и благодарю судьбу за все, что у меня есть. Особенно я благодарен, каждому врачу и каждой медсестре, прошедшим пандемию, всем ламам и землякам, которые молились не только за меня, но и за всех, кого коснулся этот страшный недуг.
— 365 дней в году мы работаем. Об этом знают все наши друзья и родственники. Но мы не забываем говорить друг другу нежные слова, и все, что мы делаем, делаем вместе, — делятся Тогочиевы. Фото: личный архив. ЗАЖГЛИ У МАЛАХОВА.
В воскресенье, 17 ноября, Нонна и Зоригто стали героями шоу на федеральном канале, которое ведет российский тележурналист и продюсер Андрей Малахов. Зрители в студии встали с мест, чтобы танцевать и хором подпевать семейному дуэту из Улан-Удэ, исполнившему песню «Букет из белых роз». В качестве подарка Андрею Малахову Тогочиевы передали оберег, намоленный ламами Иволгинского дацана — сердца буддизма России.
Дуэту и семье Тогочиевых почти 30 лет. Фото: личный архив.