«По прогнозам врачей, я не должен был жить»: певец из Бурятии вышел из комы после молитв буддийских монахов со всего мира

— Когда я увидела Зоригто, меня будто ударило током, — вспоминает Нонна Тогочиева. — «Вот он, мой муж» — такой была первая мысль. К слову, этой встрече предшествует необычная история. Когда мы с родителями жили еще в Амурской области, сестра уговорила сходить к гадалке. Не веря во все это, я осталась ждать в коридоре. Но после сеанса та женщина вышла ко мне и сказала, что видит мое большое будущее. Затем стала настаивать, что мне нужно переехать туда, где живет много людей моей национальности — бурят. Именно там меня ждет судьба, мой будущий муж, а зовут его Жора! Так я и сделала, а спустя годы поняла, что гадалка ошиблась лишь на пару букв, ведь ласково я зову супруга «Зоря».