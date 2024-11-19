Максим Дунаевский заявил, что проиграл суд с производителем молока «33 коровы»

Российский композитор Максим Дунаевский, написавший музыку к десятку советских и российских фильмов, рассказал о его неудавшемся иске к производителю молока «33 коровы». Его одноименная песня звучала в фильме «Мэри Поппинс, до свидания». Музыкант был уверен, что Московский молочный завод решил заработать деньги на этой марке, но суд посчитал иначе.
Согласно вердикту производитель не крал саму мелодию, а значит, не должен быть привлечен к ответственности. Суд также постановил, что «33» — это цифра, а «коровы» — слово, следовательно, они могут свободно использоваться даже в этом сочетании. Дунаевский признался, что впоследствии пожалел, что не зарегистрировал эту марку первым.
Несмотря на выигранный суд, производители все же принесли композитору извинения, передает «Вечерняя Москва». На следующий день после слушания они прислали истцу коробку с различными молочными продуктами — «маслом, сметаной, кефиром». Композитор отметил, что упаковок было так много, что некоторые из них пришлось «раздать друзьям».
Ранее в этом году Сергей Жуков подал повторный иск против издательства «Джем».