Максим Дунаевский заявил, что проиграл суд с производителем молока «33 коровы»

Согласно вердикту производитель не крал саму мелодию, а значит, не должен быть привлечен к ответственности. Суд также постановил, что «33» — это цифра, а «коровы» — слово, следовательно, они могут свободно использоваться даже в этом сочетании. Дунаевский признался, что впоследствии пожалел, что не зарегистрировал эту марку первым.