В Ростовской области ужесточат контроль за выполнением нацпроектов

По словам прокурора области, большая часть нарушений при выполнении нацпроектов связана с неисполнением бюджетного законодательства, а также низким уровнем освоения выделенных средств. Врио губернатора потребовал от глав муниципалитетов, где появились объекты-долгострои, отчета о причинах и мерах по исправлению ситуации.