В Ростовской области ужесточат контроль за выполнением нацпроектов. Об этом сообщили на сайте регионального правительства.
По словам прокурора области, большая часть нарушений при выполнении нацпроектов связана с неисполнением бюджетного законодательства, а также низким уровнем освоения выделенных средств. Врио губернатора потребовал от глав муниципалитетов, где появились объекты-долгострои, отчета о причинах и мерах по исправлению ситуации.
— Если средства выделяются, за их освоение надо руками цепляться. Ваша задача — не доводить до подобной ситуации, быстрее реагировать, — отметил Юрий Слюсарь.
Завершить все работы на объектах, где используются федеральные средства, необходимо, как можно оперативнее. Врио главы области также поручил организовать исполнение федеральных требований по подключению ответственных сотрудников контрольно-надзорных органов к системам «Электронный бюджет» и «Управление».