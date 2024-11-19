Трентон
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области ужесточат контроль за выполнением нацпроектов

Врио губернатора Ростовской области поручил ужесточить контроль за выполнением нацпроектов.
Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области ужесточат контроль за выполнением нацпроектов. Об этом сообщили на сайте регионального правительства.

По словам прокурора области, большая часть нарушений при выполнении нацпроектов связана с неисполнением бюджетного законодательства, а также низким уровнем освоения выделенных средств. Врио губернатора потребовал от глав муниципалитетов, где появились объекты-долгострои, отчета о причинах и мерах по исправлению ситуации.

— Если средства выделяются, за их освоение надо руками цепляться. Ваша задача — не доводить до подобной ситуации, быстрее реагировать, — отметил Юрий Слюсарь.

Завершить все работы на объектах, где используются федеральные средства, необходимо, как можно оперативнее. Врио главы области также поручил организовать исполнение федеральных требований по подключению ответственных сотрудников контрольно-надзорных органов к системам «Электронный бюджет» и «Управление».