В Пермском крае отмечается подъем заболеваемости ОРВИ

Сейчас в Пермском крае активно проводится вакцинация против гриппа. На сегодняшний день привито 1,27 млн человек, в том числе 406 тысяч детей. Сделать прививку могут все желающие старше 18 лет в поликлиниках либо в мобильных пунктах вакцинации. При себе рекомендуется иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.