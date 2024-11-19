В Пермском крае отмечается подъем заболеваемости ОРВИ

В Пермском крае отмечается рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. По данным регионального Роспотребнадзора, в период с 11 по 17 ноября количество заболевших ОРВИ и гриппом выросло на 5,7% по сравнению с предыдущей неделей. Всего в Прикамье зафиксировано 14364 случая.
По данным лабораторного мониторинга, среди заболевших с симптомами ОРВИ циркулируют возбудители негриппозной этиологии. В основном, это вирусы парагриппа, риновирусы, аденовирусы. Эпидемический порог не превышен.
Сейчас в Пермском крае активно проводится вакцинация против гриппа. На сегодняшний день привито 1,27 млн человек, в том числе 406 тысяч детей. Сделать прививку могут все желающие старше 18 лет в поликлиниках либо в мобильных пунктах вакцинации. При себе рекомендуется иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.
Также прикамцам напоминают о необходимости соблюдать меры профилактики в сезон простуд. Следует чаще мыть руки, вести здоровый образ жизни, правильно питаться и не переохлаждаться. В случае заболевания обязательно обратиться к врачу и не заниматься самолечением.