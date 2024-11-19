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Лукашенко заявил, что исполкомы начнут согласовывать директоров частных структур

Лукашенко сказал, чтобы исполкомы согласовывали руководителей частных структур.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что исполнительные комитеты станут согласовывать руководителей частных структур в своих регионах, сообщает пресс-служба президента.

В частности, Лукашенко высказался о необходимости уделения внимания полномочиям глав райисполкомов при решении кадровых вопросов.

— Председатель есть председатель. Он должен заниматься всем, — уверен глава страны.

При этом Лукашенко добавил, что главам районов следует согласовывать и директоров частных форм собственности.

— Ничего страшного, если он в каком-то смысле будет назначать, утверждать, согласовывать руководителей частных структур. Тогда и влияние будет у них на это, — уверен он.

При этом белорусский президент уточнил, что в этом случае полномочия должны быть отнесены к исполкому, а не только к одному лишь председателю комитета.

— Больше надо относить полномочия к исполкому, а не председателю райисполкома. Он вносит, предлагает, а исполком утверждает, — объяснил белорусский лидер.

После чего уточнил, кое-что будет решаться и главой исполкома, так как образно говоря главы районов — президенты на данной территории.

— Но они не президенты. Так же, как и премьер-министр — председатель правительства, у него есть определенные личные полномочия, но он лично не может принять ни один нормативный правовой акт. Он организовывает правительство, его работу и так далее, — прокомментировал президент.

Ранее мы писали, что 19 ноября Лукашенко проведет в Минске заседание Президиума ВНС.

Между тем Турция первая купила белорусский лен через Белорусскую товарную биржу.