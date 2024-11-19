Лукашенко заявил, что исполкомы начнут согласовывать директоров частных структур

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что исполнительные комитеты станут согласовывать руководителей частных структур в своих регионах, сообщает пресс-служба президента.
В частности, Лукашенко высказался о необходимости уделения внимания полномочиям глав райисполкомов при решении кадровых вопросов.
— Председатель есть председатель. Он должен заниматься всем, — уверен глава страны.
При этом Лукашенко добавил, что главам районов следует согласовывать и директоров частных форм собственности.
— Ничего страшного, если он в каком-то смысле будет назначать, утверждать, согласовывать руководителей частных структур. Тогда и влияние будет у них на это, — уверен он.
При этом белорусский президент уточнил, что в этом случае полномочия должны быть отнесены к исполкому, а не только к одному лишь председателю комитета.
— Больше надо относить полномочия к исполкому, а не председателю райисполкома. Он вносит, предлагает, а исполком утверждает, — объяснил белорусский лидер.
После чего уточнил, кое-что будет решаться и главой исполкома, так как образно говоря главы районов — президенты на данной территории.
— Но они не президенты. Так же, как и премьер-министр — председатель правительства, у него есть определенные личные полномочия, но он лично не может принять ни один нормативный правовой акт. Он организовывает правительство, его работу и так далее, — прокомментировал президент.
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