Сборная Омской области заняла первое место в командном зачёте по савату

Спортсмены соревновались в двух в двух дисциплинах: ассо и комба. Лучшими стали омичи: Михаил Козлов, Семен Аникин, Артем Первушин, Савелий Завязочников, Кира Торопова. А Максим Егоров завоевал золотые медали сразу в двух дисциплинах. На третье командное место поднялась команда из Липецкой области.