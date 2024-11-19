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Сборная Омской области заняла первое место в командном зачёте по савату

В Санкт-Петербурге завершился Кубок России по французскому боксу «Серебряная перчатка».
Источник: Комсомольская правда

Сборная Омской области по савату заняла первое место в командном зачете, опередив фаворитов турнира — питерскую команду. В активе омской команды — 7 золотых, 8 серебряных и 2 бронзовые медали.

Спортсмены соревновались в двух в двух дисциплинах: ассо и комба. Лучшими стали омичи: Михаил Козлов, Семен Аникин, Артем Первушин, Савелий Завязочников, Кира Торопова. А Максим Егоров завоевал золотые медали сразу в двух дисциплинах. На третье командное место поднялась команда из Липецкой области.

По итогам соревнований президент омской федерации савата и кикбоксинга Константин Сизов назван лучшим руководителем регионального отделения российской федерации савата. Добавим, что сават — это вид бокса, который сочетает в себе удары руками и ногами.