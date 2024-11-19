Предложен новый метод оценки прочности материалов при помощи СВЧ-сигналов

Кроме того, СВЧ-сигналы не рассеиваются в пылевых облаках, которые могут вылетать при ударе по образцу, добавили в вузе. Разработка актуальная в связи с развитием производств российских полимеров в условиях ограничений поставок зарубежных композитов. Она позволит оценивать качество импортозамещающих материалов для авиационной и космической промышленности.