Предложен новый метод оценки прочности материалов при помощи СВЧ-сигналов

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 ноября. /ТАСС/. Ученые ННГУ им. Н. И. Лобачевского и Института прикладной физики РАН создали экспериментальный стенд для определения упругих характеристик углепластиков — полимерных композитных материалов для производства изделий особой прочности и легкости. Оценка прочности происходит микроволновым излучением, что позволяет достичь высокой точности измерений независимо от качества обработки поверхности композита, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
«Поперечная деформация образца композита при ударе измеряется микроволновым интерферометром. Продольная — с помощью стандартных тензометрических датчиков. По этим показателям и рассчитывается коэффициент для оценки механических характеристик материала. Зондирование микроволновым излучением позволяет достичь высокой точности измерений независимо от качества обработки поверхности композита», — говорится в сообщении.
Кроме того, СВЧ-сигналы не рассеиваются в пылевых облаках, которые могут вылетать при ударе по образцу, добавили в вузе. Разработка актуальная в связи с развитием производств российских полимеров в условиях ограничений поставок зарубежных композитов. Она позволит оценивать качество импортозамещающих материалов для авиационной и космической промышленности.
Соавтор разработки, научный сотрудник лаборатории источников интенсивного излучения миллиметрового диапазона радиофизического факультета ННГУ Кирилл Минеев рассказал, что с каждым годом объем использования углепластиков увеличивается. Карбоновые композиты задействованы в производстве самых разных изделий: от капотов гоночных суперкаров и корпусов электрогитар до отдельных элементов и целых технических узлов в авиационной и космической отраслях. «Наш метод позволяет максимально точно определить упругие характеристики этих материалов», — объяснил он.
Проект стартовал по федеральной программе «Приоритет 2030».