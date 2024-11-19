«Дальнобойные ракеты — другой вид угрозы»: В Ростовской обсудили развитие противовоздушной обороны

Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области встретился с командующим четвертой армией ВВС и ПВО. Юрий Слюсарь и Владимир Куценко обсудили вопросы укрепления и развития противовоздушной обороны в регионе.
— Обсудили новые потенциальные угрозы и возможные шаги для укрепления противовоздушной обороны. Юрий Слюсарь подчеркнул необходимость постоянного обмена информацией для принятия своевременных решений, — рассказали о встрече в областном правительстве.
Юрий Слюсарь поблагодарил четвертую армию ВВС и ПВО за надежную защиту дончан и инфраструктуры от атак беспилотников. Он также поручил областному департаменту ГО и ЧС подготовить предложения по организации тренировок по эвакуации и проверке бомбоубежищ.
Напомним, во время заседания донского Заксобрания 19 ноября врио губернатора сообщил о проведении оперативного штаба. Его организация связана с новостями о том, что уходящий президент Джо Байден разрешил Украине удары американскими дальнобойными ракетами вглубь России.
— Как вы знаете, у нас непростая ситуация. Ближайший период будет сложным, дальнобойные ракеты — это другой вид угрозы. Нужно быть крайне внимательными в текущей обстановке, — пояснил на заседании Юрий Слюсарь.