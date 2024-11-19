Проверят книжные магазины: в Симферополе началась «охота» за произведениями иноагентов

«Инициатива пришла от граждан, которых волнует влияние на умы наших людей литературы, написанной иноагентами. Ведь автор в любом случае вкладывает в уста своих героев личные мысли, которые, как теперь мы видим, имеют русофобскую, антироссийскую направленность», — рассказал КП-Крым руководитель Общественного совета Симферополя Дмитрий Баранов.