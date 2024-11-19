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Проверят книжные магазины: в Симферополе началась «охота» за произведениями иноагентов

В симферопольских магазинах выявят неправильно упакованные книги иноагентов.

Источник: Комсомольская правда

В Симферополе про городском Общественном совете заработала рабочая группа для мониторинга книжных магазинов и выявления изданий авторов, признанных иностранными агентами в России.

«Инициатива пришла от граждан, которых волнует влияние на умы наших людей литературы, написанной иноагентами. Ведь автор в любом случае вкладывает в уста своих героев личные мысли, которые, как теперь мы видим, имеют русофобскую, антироссийскую направленность», — рассказал КП-Крым руководитель Общественного совета Симферополя Дмитрий Баранов.

Активисты не собираются оценивать интеллектуальную и культурную значимость литературы, не планируют они и наказывать нарушителей. Они хотят просто выяснять, соблюдается ли в Симферополе закон о маркировке подобных изданий.

«С 1 декабря 2022 года такая печатная продукция должна продаваться запечатанной в непрозрачную упаковку, с маркировкой “18+”, — объяснил Дмитрий Баранов.

Крымчанин в частном порядке уже изучил полки в нескольких книжных магазинах города и понял, что многие торговцы даже и не догадываются о существовании этого закона.

Незнание не освобождает от ответственности. В ближайшее время рабочая группа пройдется по книжным магазинам и раздаст продавцам буклеты, в которых четко изложены соответствующие пункты закона «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».

«Наша цель: выявить нарушения, проинформировать и дать время на исправление. Если ничего не изменится, то отправим сведения в соответствующие органы», — отметил Дмитрий Баранов.

литература